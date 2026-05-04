  1. В Украине

Великобритания ведет переговоры об участии в кредите ЕС на €90 млрд для Украины

09:24, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер объявит о намерении Лондона начать соответствующие переговоры во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Великобритания ведет переговоры об участии в кредите ЕС на €90 млрд для Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания планирует присоединиться к кредитной программе Европейского Союза для поддержки Украины объемом €90 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер объявит о намерении Лондона начать соответствующие переговоры во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, выигрывают все. В нынешних нестабильных условиях нам необходимо двигаться быстрее в сфере обороны, чтобы гарантировать безопасность людей», — подчеркнул Стармер.

Его визит в Армению станет первым со времен Маргарет Тэтчер в 1990 году.

Участие в кредитной программе, по его словам, не только поможет Украине, но и откроет дополнительные возможности для британской оборонной промышленности.

Ранее Европейский Союз одобрил предоставление Украине кредита на €90 миллиардов после того, как Венгрия сняла вето. Ожидается, что часть этих средств Украина сможет использовать для закупки вооружения, в том числе и в Великобритании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги оружие ЕС Украина Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

«Бусификация» vs закон: смогут ли 30 шагов Минобороны остановить силовые конфликты при мобилизации

Власть пытается цифровизировать процесс мобилизации, но пока реестры не идеальны, на улицах продолжается силовое противостояние, за которое никто не хочет брать ответственность.

В Раде указывают на риски избирательного подхода в законопроекте о пожизненных пенсиях военнослужащим по инвалидности

Пенсии военнослужащим перепишут, но эксперты указали на слабые места законопроекта.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]