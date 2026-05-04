Великобритания ведет переговоры об участии в кредите ЕС на €90 млрд для Украины

Великобритания планирует присоединиться к кредитной программе Европейского Союза для поддержки Украины объемом €90 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер объявит о намерении Лондона начать соответствующие переговоры во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, выигрывают все. В нынешних нестабильных условиях нам необходимо двигаться быстрее в сфере обороны, чтобы гарантировать безопасность людей», — подчеркнул Стармер.

Его визит в Армению станет первым со времен Маргарет Тэтчер в 1990 году.

Участие в кредитной программе, по его словам, не только поможет Украине, но и откроет дополнительные возможности для британской оборонной промышленности.

Ранее Европейский Союз одобрил предоставление Украине кредита на €90 миллиардов после того, как Венгрия сняла вето. Ожидается, что часть этих средств Украина сможет использовать для закупки вооружения, в том числе и в Великобритании.

