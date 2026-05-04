Продали собственные овощи или скот — когда можно не платить налоги

Налоговая служба определила пределы доходов для растениеводства и животноводства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе в Киевской области сообщили, что граждане могут не платить налоги с дохода от продажи собственной сельхозпродукции, если за год он не превышает установленных пределов. Для продукции растениеводства этот лимит составляет 96 тыс. грн (12 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2025 года), для продукции животноводства — 400 тыс. грн (50 минимальных зарплат).

Для подтверждения права на необлагание налогом дохода от реализации продукции растениеводства необходимо иметь справку о наличии земельных участков по форме № 3-ДФ. В случае продажи продукции животноводства такая справка не подается, однако может потребоваться подтверждение самостоятельного выращивания.

Если доход превышает установленные лимиты, граждане обязаны задекларировать сумму превышения и уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В налоговой службе также напомнили, что декларацию за 2025 год необходимо подать до 1 мая 2026 года, а уплатить налоги — до 1 августа 2026 года. Подать декларацию можно онлайн через Электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.