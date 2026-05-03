Верховный суд Канады поддержал закон об ответственности за разглашение секретных данных

Суд отклонил иск профессора права и признал, что ограничения для членов парламентского комитета не нарушают свободу слова.

Верховный суд Канады признал конституционным закон о национальной безопасности, который предусматривает уголовную ответственность за разглашение конфиденциальной информации. Решение приняли большинством голосов, отклонив иск профессора права из провинции Онтарио, сообщает Courthouse News.

Речь идет о законе 2017 года — Act on the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP), который регулирует деятельность парламентского комитета по надзору за спецслужбами. Истец, профессор Райан Алфорд, утверждал, что документ нарушает свободу слова парламентариев и может сдерживать их от разоблачения возможных нарушений прав человека.

Позиция суда

Верховный суд пришел к выводу, что парламент имеет право самостоятельно определять пределы своих привилегий. Судья Малкольм Роу отметил, что ограничения касаются только членов специального комитета и не влияют на свободу слова в парламенте в целом.

Закон предусматривает создание комитета, который контролирует деятельность в сфере национальной безопасности и разведки — в частности анализирует законы, политики, бюджеты и административные процедуры.

Суть спора

Члены комитета, соглашаясь на участие, фактически отказываются от части парламентского иммунитета. За разглашение секретной информации им может грозить до 14 лет лишения свободы.

По мнению Алфорда, это создает риск преследования и ограничивает возможность парламентариев свободно высказываться. Сначала суд первой инстанции поддержал его позицию, однако апелляционный суд отменил это решение.

Во время слушаний в Верховном суде представители правительства настаивали, что участие в комитете является добровольным, а значит парламентарии сознательно соглашаются на ограничения своих прав.

Особое мнение судьи

Единственной, кто не поддержала решение большинства, стала судья Сюзан Коте. В своем особом мнении она заявила, что закон подрывает принцип разделения властей и сужает парламентские полномочия значительно шире, чем это выглядит.

По ее словам, такие ограничения могут помешать депутатам полноценно представлять интересы избирателей, особенно в вопросах, которые имеют общественное значение.

