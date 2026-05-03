  1. В Украине

Верховный суд Канады поддержал закон об ответственности за разглашение секретных данных

23:30, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд отклонил иск профессора права и признал, что ограничения для членов парламентского комитета не нарушают свободу слова.
Верховный суд Канады поддержал закон об ответственности за разглашение секретных данных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Канады признал конституционным закон о национальной безопасности, который предусматривает уголовную ответственность за разглашение конфиденциальной информации. Решение приняли большинством голосов, отклонив иск профессора права из провинции Онтарио, сообщает Courthouse News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о законе 2017 года — Act on the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP), который регулирует деятельность парламентского комитета по надзору за спецслужбами. Истец, профессор Райан Алфорд, утверждал, что документ нарушает свободу слова парламентариев и может сдерживать их от разоблачения возможных нарушений прав человека.

Позиция суда

Верховный суд пришел к выводу, что парламент имеет право самостоятельно определять пределы своих привилегий. Судья Малкольм Роу отметил, что ограничения касаются только членов специального комитета и не влияют на свободу слова в парламенте в целом.

Закон предусматривает создание комитета, который контролирует деятельность в сфере национальной безопасности и разведки — в частности анализирует законы, политики, бюджеты и административные процедуры.

Суть спора

Члены комитета, соглашаясь на участие, фактически отказываются от части парламентского иммунитета. За разглашение секретной информации им может грозить до 14 лет лишения свободы.

По мнению Алфорда, это создает риск преследования и ограничивает возможность парламентариев свободно высказываться. Сначала суд первой инстанции поддержал его позицию, однако апелляционный суд отменил это решение.

Во время слушаний в Верховном суде представители правительства настаивали, что участие в комитете является добровольным, а значит парламентарии сознательно соглашаются на ограничения своих прав.

Особое мнение судьи

Единственной, кто не поддержала решение большинства, стала судья Сюзан Коте. В своем особом мнении она заявила, что закон подрывает принцип разделения властей и сужает парламентские полномочия значительно шире, чем это выглядит.

По ее словам, такие ограничения могут помешать депутатам полноценно представлять интересы избирателей, особенно в вопросах, которые имеют общественное значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]