В Киеве мотопатрульные наказали водителя BMW, который не включил указатель поворота — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева полицейские на мотоциклах заметили автомобиль BMW, водитель которого, изменяя направление движения, не включил световой указатель поворота и нарушил требования дорожного знака 5.18 «Направление движения по полосам».

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Правоохранители напомнили, что информационно-указательный знак 5.18 «Направление движения по полосе» определяет разрешенное направление для движения по полосе. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми он установлен.

«Водители должны подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом или разворотом», — добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.