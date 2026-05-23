ВОЗ оценила уровень угрозы вспышки Эболы в Конго как очень высокий

19:38, 23 мая 2026
Фото: Reuters
В Демократической Республике Конго официально подтверждены уже 82 случая заражения Эболой и семь смертей. Всего зарегистрированы 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 смертей, возможно, от заражения, пишет DW.

 По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, риск вспышки лихорадки Эбола в Конго теперь оценивается как «очень высокий», на региональном уровне - в странах Африки к югу от Сахары – «высоким», а в глобальном масштабе по-прежнему «низким».

Борьбу с эпидемией осложняет ситуация на востоке Конго, где уже много лет продолжаются вооруженные конфликты.

Отмечается, что некоторые районы контролируются повстанческими группировками, а миллионы людей живут в переполненных лагерях для внутренне перемещенных лиц. 

