ВООЗ оцінила рівень загрози спалаху Еболи в Конго як дуже високий

У Демократичній Республіці Конго офіційно підтверджено вже 82 випадки зараження Еболою та сім смертей. Загалом зареєстровано 750 ймовірних випадків захворювання та 177 смертей, імовірно, від зараження, пише DW.

За словами глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, ризик спалаху лихоманки Ебола в Конго тепер оцінюється як «дуже високий», на регіональному рівні — у країнах Африки на південь від Сахари — «високий», а в глобальному масштабі, як і раніше, «низький».

Боротьбу з епідемією ускладнює ситуація на сході Конго, де вже багато років тривають збройні конфлікти.

Зазначається, що деякі райони контролюються повстанськими угрупованнями, а мільйони людей живуть у переповнених таборах для внутрішньо переміщених осіб.

