  1. В Україні

Смерть 10-річного хлопчика від голоду на Вінниччині: директорці соццентру загрожує до 8 років ув’язнення

16:20, 23 травня 2026
За даними прокуратури, працівники соцслужби місяцями не перевіряли реальний стан тяжкохворої дитини та складали акти лише зі слів матері.
фото: прокуратура
На Вінниччині керівниці центру соціального обслуговування оголосили підозру у справі про смерть десятирічного хлопчика, який, за даними слідства, помер від виснаження та голоду.

Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, напередодні трагедії одна з працівниць установи оформила акт перевірки родини, однак інформацію про стан дитини внесла лише зі слів матері, фактично не перевіривши ситуацію особисто.

Слідство встановило, що у серпні 2025 року директорка призначила хлопчику соціальний супровід. Дитина мала тяжке захворювання центральної нервової системи, не могла самостійно себе обслуговувати та повністю залежала від допомоги дорослих. Через стан здоров’я хлопчик потребував постійного медичного контролю та належного догляду.

За умовами супроводу працівниця центру повинна була регулярно відвідувати сім’ю, оцінювати стан дитини та, у разі загрози життю чи здоров’ю, ініціювати її вилучення з небезпечного середовища. Однак, як зазначають правоохоронці, фактичних перевірок майже не проводили — спілкування обмежувалося телефонними розмовами з матір’ю або зустрічами у службовому кабінеті.

У період із серпня по грудень було складено 14 актів обстеження. Останній датований 15 грудня — за день до смерті хлопчика. У документі стан дитини також описали виключно на основі слів матері.

Прокуратура вважає, що керівниця установи не забезпечила належного контролю за роботою підлеглої, що зрештою могло призвести до трагічних наслідків. Їй інкримінують службову недбалість за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини посадовиці загрожує до восьми років позбавлення волі, штраф та заборона обіймати певні посади.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що це остання підозрювана у цій справі. Раніше підозри також оголосили матері дитини, фахівчині соціального захисту та сімейній лікарці.

За словами прокурора, усі дорослі, відповідальні за безпеку хлопчика, знали про умови, в яких він перебував, і бачили погіршення його стану, однак замість реальної допомоги допустили бездіяльність та формальний підхід.

прокуратура діти

