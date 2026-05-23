Поліція оштрафувала водія через маневр на дорозі, але суд став на його бік

На Полтавщині чоловік оскаржив штраф за порушення ПДР і виграв суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу за позовом 25-річного мешканця Карлівки до Головного управління Національної поліції в Полтавській області щодо скасування штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Чоловік оскаржив постанову поліції, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за неправильне використання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху. За це йому призначили штраф у розмірі 510 гривень.

Під час судового розгляду було перевірено обставини винесення постанови, доводи сторін та надані докази. Суд також окремо звернув увагу на дотримання процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності, наголосивши на важливості процесуальних гарантій і принципу верховенства права.

За результатами розгляду суд став на бік позивача та задовольнив його вимоги. Постанову про накладення адміністративного стягнення скасували, повідомили у суді.

Крім того, суд постановив компенсувати чоловікові сплачений судовий збір у сумі 665 гривень за рахунок бюджетних коштів відповідача.

У суді наголосили, що механізм оскарження рішень органів влади є важливим інструментом захисту прав громадян. Судовий контроль покликаний перевіряти не лише формальну наявність документів, а й те, чи було дотримано баланс між повноваженнями держави та правами людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.