Трійця 2026: дата святкування, найкращі привітання у прозі, віршах і листівках

16:02, 23 травня 2026
Трійця 2026 та Зелені свята — коли святкують православні християни та католики, найкращі привітання у прозі й віршах, а також красиві листівки до свята.
Християни традиційно святкують Трійцю на 50-й день після Великодня. Це велике церковне свято, присвячене Святій Трійці — Отцю, Сину та Святому Духу. У народі цей день більш відомий як Зелені свята, адже оселі та храми здавна прикрашають зеленими гілками, травами й квітами, що символізують мир, життя та духовне оновлення.

Цього року дати святкування Трійці у християн різних конфесій відрізняються. Віряни західного обряду — католики та протестанти — відзначатимуть свято 24 травня, а православні християни — 31 травня. Відмінність пов’язана з різними календарними системами та особливостями визначення дати Великодня. Водночас суть свята, його традиції та духовне значення для всіх християн залишаються спільними.

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань із Трійцею — у прозі, віршах і яскравих листівках.

Привітання у прозі

Вітаю зі Святою Трійцею! Нехай це світле свято принесе у ваш дім мир, затишок і благополуччя. Бажаю, щоб Господь оберігав вашу родину, дарував здоров’я, сили та впевненість у завтрашньому дні.

***

Щиро вітаю з Трійцею! Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов, а кожен день буде наповнений добром, щирими людьми та приємними подіями. Божого благословення вам і вашим близьким.

***

У день Святої Трійці бажаю душевного тепла, гармонії та спокою. Нехай у вашому домі завжди панують радість, взаєморозуміння та достаток, а всі негаразди оминають стороною.

***

З Трійцею! Нехай це велике свято подарує нові сили, світлі думки та натхнення. Бажаю міцного здоров’я, щасливих моментів поруч із рідними та Божої опіки на життєвому шляху.

***

Вітаю зі святом Трійці! Нехай у житті буде більше добрих новин, щирих усмішок і теплих зустрічей. Бажаю, щоб у серці завжди панував спокій, а в душі — світло та надія.

***

У це зелене та світле свято бажаю вам миру, любові й благополуччя. Нехай Господь дарує сили долати всі труднощі, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.

***

Щиро вітаю зі Святою Трійцею! Нехай ваш дім буде наповнений радістю, дитячим сміхом, теплом і затишком. Бажаю Божої ласки, добробуту та щасливої долі для всієї родини.

***

Нехай свято Трійці принесе у ваше життя гармонію та впевненість у майбутньому. Бажаю міцного здоров’я, миру в душі, родинного щастя та здійснення всіх добрих задумів.

***

Зі Святою Трійцею! Нехай це свято стане початком світлого й радісного періоду у вашому житті. Бажаю благополуччя, душевного спокою, тепла та Божого благословення у кожному дні.

***

Вітаю з Трійцею та бажаю, щоб у вашому серці завжди жила віра, у домі панував достаток, а поруч були люблячі та щирі люди. Нехай Господь береже вас від усього лихого та дарує щасливі роки життя.

Привітання у віршах

З Трійцею світлою щиро вітаю,

Миру, достатку й добра побажаю.

Хай у родині панує любов,

Серце зігріє надія і знов.

Хай обминають печалі й тривоги,

Легкими будуть життєві дороги,

Божа ласка нехай не минає,

Щастя й здоров’я щодня посилає.

***

У день святої і світлої Трійці

Щастя бажаю у кожній дрібниці,

Миру, здоров’я, тепла і добра,

Щоб доля радість щодня Вам несла.

Хай Ваші мрії здійсняться красиво,

Кожна хвилина хай буде щаслива,

Божа любов хай веде повсякчас,

Світлом і ласкою огортає Вас.

***

Трійця свята нехай благословляє,

Щастям і миром Ваш дім огортає.

Хай у родині буде тепло,

Щоб на душі лиш радісно було.

Хай подарує Господь Вам надію,

Сили, здоров’я і добру подію,

Щоб у серцях розквітала весна,

І не згасала любов неземна.

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

Привітання у листівках 

 

Нагадаємо, ми писали, чи отримають українці додаткові вихідні на Трійцю.

