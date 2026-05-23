Трійця 2026: дата святкування, найкращі привітання у прозі, віршах і листівках
Християни традиційно святкують Трійцю на 50-й день після Великодня. Це велике церковне свято, присвячене Святій Трійці — Отцю, Сину та Святому Духу. У народі цей день більш відомий як Зелені свята, адже оселі та храми здавна прикрашають зеленими гілками, травами й квітами, що символізують мир, життя та духовне оновлення.
Цього року дати святкування Трійці у християн різних конфесій відрізняються. Віряни західного обряду — католики та протестанти — відзначатимуть свято 24 травня, а православні християни — 31 травня. Відмінність пов’язана з різними календарними системами та особливостями визначення дати Великодня. Водночас суть свята, його традиції та духовне значення для всіх християн залишаються спільними.
З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань із Трійцею — у прозі, віршах і яскравих листівках.
Привітання у прозі
Вітаю зі Святою Трійцею! Нехай це світле свято принесе у ваш дім мир, затишок і благополуччя. Бажаю, щоб Господь оберігав вашу родину, дарував здоров’я, сили та впевненість у завтрашньому дні.
Щиро вітаю з Трійцею! Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов, а кожен день буде наповнений добром, щирими людьми та приємними подіями. Божого благословення вам і вашим близьким.
У день Святої Трійці бажаю душевного тепла, гармонії та спокою. Нехай у вашому домі завжди панують радість, взаєморозуміння та достаток, а всі негаразди оминають стороною.
З Трійцею! Нехай це велике свято подарує нові сили, світлі думки та натхнення. Бажаю міцного здоров’я, щасливих моментів поруч із рідними та Божої опіки на життєвому шляху.
Вітаю зі святом Трійці! Нехай у житті буде більше добрих новин, щирих усмішок і теплих зустрічей. Бажаю, щоб у серці завжди панував спокій, а в душі — світло та надія.
У це зелене та світле свято бажаю вам миру, любові й благополуччя. Нехай Господь дарує сили долати всі труднощі, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.
Щиро вітаю зі Святою Трійцею! Нехай ваш дім буде наповнений радістю, дитячим сміхом, теплом і затишком. Бажаю Божої ласки, добробуту та щасливої долі для всієї родини.
Нехай свято Трійці принесе у ваше життя гармонію та впевненість у майбутньому. Бажаю міцного здоров’я, миру в душі, родинного щастя та здійснення всіх добрих задумів.
Зі Святою Трійцею! Нехай це свято стане початком світлого й радісного періоду у вашому житті. Бажаю благополуччя, душевного спокою, тепла та Божого благословення у кожному дні.
Вітаю з Трійцею та бажаю, щоб у вашому серці завжди жила віра, у домі панував достаток, а поруч були люблячі та щирі люди. Нехай Господь береже вас від усього лихого та дарує щасливі роки життя.
Привітання у віршах
З Трійцею світлою щиро вітаю,
Миру, достатку й добра побажаю.
Хай у родині панує любов,
Серце зігріє надія і знов.
Хай обминають печалі й тривоги,
Легкими будуть життєві дороги,
Божа ласка нехай не минає,
Щастя й здоров’я щодня посилає.
У день святої і світлої Трійці
Щастя бажаю у кожній дрібниці,
Миру, здоров’я, тепла і добра,
Щоб доля радість щодня Вам несла.
Хай Ваші мрії здійсняться красиво,
Кожна хвилина хай буде щаслива,
Божа любов хай веде повсякчас,
Світлом і ласкою огортає Вас.
Трійця свята нехай благословляє,
Щастям і миром Ваш дім огортає.
Хай у родині буде тепло,
Щоб на душі лиш радісно було.
Хай подарує Господь Вам надію,
Сили, здоров’я і добру подію,
Щоб у серцях розквітала весна,
І не згасала любов неземна.
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
Привітання у листівках
Нагадаємо, ми писали, чи отримають українці додаткові вихідні на Трійцю.
