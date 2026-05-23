Чому у військовозобов’язаних можуть тимчасово вилучати телефони — пояснення ТЦК

У ТЦК пояснили вилучення телефонів у військовозобов’язаних ризиком передачі даних РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У медіа періодично з’являються повідомлення про випадки тимчасового вилучення мобільних телефонів у військовозобов’язаних під час перебування у ТЦК або проходження ВЛК. У Вінницькому ТЦК та СП пояснили, що такі обмеження пов’язані насамперед із питаннями безпеки та недопущенням витоку інформації про місця перебування особового складу.

Як заявила представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук, під час проходження ВЛК громадяни перебувають на режимних об’єктах, де знаходиться велика кількість військовослужбовців, тому використання мобільних телефонів може створювати ризики для безпеки. За її словами, до завершення перевірок неможливо повністю виключити ризик передачі інформації про місця перебування військовозобов’язаних представникам РФ.

"Поки людина не вивчена психологічно, вона не пройшла ВВК, де гарантії того, що ця людина не працює з представниками Російської Федерації і не може передати їм координати розміщення військовозобов'язаних?", - сказала Ляшук у коментарі Суспільне Вінниця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.