Оцифрували трудову книжку: де можна переглянути інформацію про стаж

Українці можуть самі переглянути інформацію про загальний страховий стаж.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, що переглянути страховий стаж, розрахований за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про трудову діяльність можна в реквізиті «Загальний страховий стаж» закладки «Страхові дані, наявні в РЗО» головної сторінки профілю особистого електронного кабінету користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пункт «Загальний страховий стаж» транслює підсумок загального страхового стажу, який розраховується автоматично відповідно до вимог Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”:

з 01 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в персональній обліковій картці Реєстру застрахованих осіб.

до 01 січня 2004 року – за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про стаж.

В персональному електронному кабінеті на вебпорталі інформацію щодо трудової діяльності можна переглянути в розділі «Електронна трудова книжка», в якому наявні два пункти меню «Дані ЕТК» та «Доступ до ЕТК».

Скориставшись пунктом меню «Дані ЕТК» користувачу для перегляду доступна наступна інформація:

Записи трудової книжки (за СПОВ) – відображається інформація за звітними відомостями, поданими роботодавцями.

Відцифрована ЕТК – відображаються результати проведення оцифрування трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж.

Сканкопії трудової книжки – зберігаються файли зі сканкопіями трудової книжки та інших документів, які були оцифровані.

В довідці за формою «Витяг з електронної трудової книжки» можна переглянути всю наявну інформацію щодо періодів перебування у трудових відносинах. Зазначена інформація у відомостях про трудову діяльність відображається наступним чином:

- в графі “Дата запису (за звітними відомостями, поданими роботодавцями)” відображена інформація, яка сформована автоматично за даними звітів страхувальників;

- в графі «Дата запису (за сканованими документами)» відображена інформація за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про стаж.

Пункт меню «Доступ до ЕТК» дає можливість користувачу надати дозвіл на отримання «Витягу з електронної трудової книжки» одному чи кільком роботодавцям, для цього використовуючи функцію «Додати», необхідно ввести вручну код за ЄДРПОУ потрібного страхувальника.

Частиною першою статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі – Закон № 1058) передбачено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до частини другої статті 24 Закону № 1058 страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, яка є складовою частиною реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового Державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб), а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

До 1 січня 2004 року питання зарахування періодів трудових відносин до стажу регулювалося Законом України “Про пенсійне забезпечення” від 05 листопада 1991 року № 1788-ХІІ (далі – Закон № 1788).

Таким чином, відповідно до вимог Закону України № 1058, страховий стаж обчислюється:

- З 01 січня 2004 року – за даними зі звітності страхувальників та інформації щодо сплачених ними страхових внесків, що містяться в персональній обліковій картці Реєстру застрахованих осіб. Така інформація відображається у довідках за формами “Відомості про трудову діяльність з РЗО”, “Довідка про трудовий та страховий стаж” та “Витяг з РЗО”.

- До 01 січня 2004 року – обчислюється за результатами оцифрування документів, які дають право на зарахування стажу згідно із Законом № 1788 (трудова книжка, диплом про здобуття освіти на денній формі навчання, військовий квиток, довідки від установ про періоди трудових відносин тощо). Дану інформацію можна переглянути в довідках за формами “Відомості про трудову діяльність з РЗО” та “Витяг з РЗО”.

Довідки за формами “Відомості про трудову діяльність з РЗО”, “Довідка про трудовий та страховий стаж (“Витяг з електронної трудової книжки” та “Витяг з РЗО” можна сформувати самостійно в особистому електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України – розділ “Комунікації з ПФУ”– сервіс “Запит на отримання електронних документів”.

