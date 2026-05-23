Усик — Верховен: де дивитися бій, результати зважування та прогнози букмекерів

Олександр Усик та Ріко Верховен провели офіційне зважування перед боєм за пояс WBC у надважкій вазі, який відбудеться 23 травня у Єгипті біля пірамід Гізи.

У суботу, 23 травня, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Бій відбудеться у Єгипті біля знаменитих пірамід Гізи. Для масштабного вечора боксу організатори спорудили спеціальну арену просто неба, де суперники зустрінуться за правилами професійного боксу.

Для українця це буде добровільний захист титулу WBC у хевівейті. Якщо переможе Верховен, саме він стане володарем цього поясу. Також Усик захищатиме титули WBA та IBF, однак у разі його поразки ці пояси залишаться вакантними, оскільки нідерландський спортсмен не входить до офіційних рейтингів організацій.

Окрім чемпіонських титулів, переможець поєдинку отримає спеціальний пояс WBC під назвою «Король Нілу».

Для Усика це стане першим боєм у професійній кар’єрі проти представника іншого виду єдиноборств. Наразі у послужному списку українця 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 — нокаутом.

Очікується, що головний бій суботнього вечора розпочнеться приблизно о 23:45 за київським часом. В Україні трансляцію покаже «Київстар ТБ», а для міжнародної аудиторії поєдинок буде доступний на платформі DAZN.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме українського чемпіона. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як успіх Верховена оцінюють у 13,00. Імовірність нічиєї — 34,00.

Нідерландський спортсмен виявився значно важчим за українця — вага Верховена склала 117,3 кг, тоді як Усик показав на вагах 105,8 кг. Таким чином, різниця між суперниками становить 11,5 кг.

Для Усика це найвища вага за всю професійну кар’єру. Попередній рекорд українець встановив перед реваншем із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року, коли важив 103,1 кг. Цього разу чемпіон додав ще 2,7 кг.

