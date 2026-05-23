Усик — Верховен: где смотреть бой, результаты взвешивания и прогнозы букмекеров

Александр Усик и Рико Верховен провели официальное взвешивание перед боем за пояс WBC в тяжелом весе, который состоится 23 мая в Египте у пирамид Гизы.

В субботу, 23 мая, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведёт поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Бой состоится в Египте возле знаменитых пирамид Гизы. Для масштабного вечера бокса организаторы построили специальную арену под открытым небом, где соперники встретятся по правилам профессионального бокса.

Для украинца это будет добровольная защита титула WBC в хевивейте. Если победит Верховен, именно он станет обладателем этого пояса. Также Усик будет защищать титулы WBA и IBF, однако в случае его поражения эти пояса останутся вакантными, поскольку нидерландский спортсмен не входит в официальные рейтинги организаций.

Помимо чемпионских титулов, победитель поединка получит специальный пояс WBC под названием «Король Нила».

Для Усика это станет первым боем в профессиональной карьере против представителя другого вида единоборств. На данный момент в активе украинца 24 победы в 24 поединках, из которых 15 — нокаутом.

Ожидается, что главный бой субботнего вечера начнётся примерно в 23:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию покажет «Киевстар ТВ», а для международной аудитории поединок будет доступен на платформе DAZN.

Букмекеры считают фаворитом противостояния именно украинского чемпиона. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена оценивается в 13,00. Вероятность ничьей — 34,00.

Нидерландский спортсмен оказался значительно тяжелее украинца — вес Верховена составил 117,3 кг, тогда как Усик показал на весах 105,8 кг. Таким образом, разница между соперниками составляет 11,5 кг.

Для Усика это самый высокий вес за всю профессиональную карьеру. Предыдущий рекорд украинец установил перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года, когда весил 103,1 кг. На этот раз чемпион прибавил еще 2,7 кг.

