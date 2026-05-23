Верховный Суд объяснил, когда спор относительно действий госрегистратора административный, а когда — хозяйственный

Верховный Суд рассмотрел спор по поводу отказа органа юстиции в регистрации изменений в устав общественной организации и пришел к выводу, что такие споры относятся к административной юрисдикции, если предметом обжалования является законность решений и действий госрегистратора как субъекта властных полномочий.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 2а-2193/09/1570 об обжаловании отказа органа юстиции в государственной регистрации изменений в устав союза автомобилистов, который длительное время действовал как местная ячейка Всеукраинского союза автомобилистов. Спор также касался вопроса юрисдикции такого спора и возможности восстановления срока на апелляционное обжалование спустя более 12 лет после принятия решения судом первой инстанции.

Фабула дела

В 2008 году Общественная организация «Одесская областная организация Всеукраинского союза автомобилистов» обратилась в суд с иском к Главному управлению юстиции в Одесской области Министерства юстиции Украины об отмене приказа об отказе в регистрации изменений в устав и обязательстве зарегистрировать новую редакцию устава организации. Основанием для отказа стал приказ Главного управления юстиции №561-о/д от 20 октября 2008 года. Орган юстиции указывал, что предложенные изменения не соответствуют Закону Украины «Об объединениях граждан», а также положениям устава Всеукраинского союза автомобилистов.

Судами было установлено, что Одесская областная организация действовала как структурная ячейка Всеукраинского союза автомобилистов. Уставы организации в редакциях 1995, 2000 и 2001 годов предусматривали, что местная организация является структурным подразделением Всеукраинского союза автомобилистов, а изменения в её устав подлежали утверждению президиумом Центрального совета союза. Также уставные положения определяли, что имущество, находящееся на балансе областной организации, является собственностью Всеукраинского союза автомобилистов, а местная организация пользуется им на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления.

В сентябре 2008 года внеочередная конференция Одесской областной организации утвердила новую редакцию устава. После этого организация обратилась в орган юстиции для государственной регистрации изменений, однако получила отказ. Не согласившись с таким решением, организация подала административный иск.

Одесский окружной административный суд постановлением от 25 февраля 2009 года иск удовлетворил. Суд первой инстанции исходил из того, что истец является самостоятельным юридическим лицом, не подчинённым другим общественным организациям, а также не установил подтверждения того, что Всеукраинский союз автомобилистов является учредителем истца либо что последний является его структурным подразделением в понимании законодательства об объединениях граждан.

В 2021 году Общественная организация «Всеукраинский союз автомобилистов», которая не принимала участия в деле, подала апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что решение суда первой инстанции затрагивает её права и интересы. Апелляционный суд восстановил срок на апелляционное обжалование, открыл апелляционное производство, а в дальнейшем отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу. Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что спор фактически касается корпоративных и имущественных прав между общественными организациями, а потому не является публично-правовым и должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства.

Кроме того, дополнительным постановлением апелляционный суд осуществил поворот исполнения решения суда первой инстанции и обязал орган юстиции отменить регистрационные действия, проведённые на основании постановления 2009 года, а также все последующие регистрационные действия в отношении общественной организации.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что задачей административного судопроизводства является разрешение споров в сфере публично-правовых отношений и защита прав и интересов лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. Суд привёл положения Кодекса административного судопроизводства Украины относительно признаков публично-правового спора и юрисдикции административных судов.

Коллегия судей обратила внимание на правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым определяющим признаком дела административной юрисдикции является содержание и характер спора. При этом само по себе участие субъекта властных полномочий не является достаточным для отнесения спора к административной юрисдикции. Суд должен исходить из сущности права или интереса, за защитой которого обратилось лицо, характера спорных правоотношений и юридической природы обстоятельств дела.

Верховный Суд подчеркнул, что предметом данного спора является приказ Главного управления юстиции в Одесской области от 20 октября 2008 года №561-о/д об отказе в регистрации изменений в уставные документы общественной организации. Суд отметил, что предметом проверки по делу является законность отказа органа юстиции, совершённого им при осуществлении властных управленческих функций в сфере государственной регистрации изменений в устав.

Коллегия судей признала ошибочным вывод апелляционного суда о необходимости рассмотрения спора в порядке хозяйственного судопроизводства. Верховный Суд указал, что иск обоснован именно противоправностью действий субъекта властных полномочий, наделённого функциями принимать решения о государственной регистрации, а предмет и основания иска связаны с защитой прав и интересов в сфере публично-правовых отношений.

Суд также отдельно подчеркнул, что в данном деле исследованию подлежат исключительно властные управленческие решения и действия государственного регистратора. Определяющим для разграничения юрисдикции является то, что истец обжалует решение государственного регистратора, принятое именно по его заявлению, а не по заявлению третьего лица. Именно поэтому между истцом и государственным регистратором возникли правоотношения публично-правового характера.

Отдельно Верховный Суд проанализировал доводы кассационной жалобы относительно восстановления срока на апелляционное обжалование спустя более 12 лет после принятия решения судом первой инстанции. Суд привёл практику Европейского суда по правам человека и собственные правовые позиции относительно принципа правовой определённости и принципа res judicata, согласно которым окончательное судебное решение не может пересматриваться без наличия особых и непреодолимых обстоятельств.

Верховный Суд отметил, что восстановление процессуальных сроков допускается только при наличии объективных и непреодолимых причин, которые не зависели от воли лица и делали невозможным своевременное обращение в суд. Суд подчеркнул, что процессуальные сроки направлены на обеспечение правовой определённости, дисциплинирование участников процесса и стабильность правоотношений.

Верховный Суд признал преждевременным вывод апелляционного суда о хозяйственной юрисдикции спора и подчеркнул, что спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

