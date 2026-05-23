Единовременная выплата 10 пенсий: кто может получить и какой стаж требуется

11:12, 23 мая 2026
Некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить не только ежемесячные выплаты, но и значительную единовременную помощь от государства. Речь идет о работниках отдельных сфер, для которых законодательством предусмотрены специальные гарантии социальной защиты.

Кто имеет право на единовременную выплату при оформлении пенсии

В Пенсионном фонде объясняют, что такая помощь предусмотрена для работников, деятельность которых связана с повышенной эмоциональной нагрузкой и социально важной работой.

Право на выплату имеют граждане, должности которых входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина №909 от 4 ноября 1993 года. В него включены отдельные профессии в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения, стаж работы на которых засчитывается как выслуга лет.

При каких условиях Пенсионный фонд назначает помощь

В ПФУ напоминают: для получения выплаты в размере десяти месячных пенсий необходимо одновременно выполнить несколько обязательных условий. Если хотя бы одно требование не соблюдено, помощь не начисляется.

Основные критерии:

  • на момент достижения пенсионного возраста человек должен работать в государственном или коммунальном учреждении;
  • должность должна входить в перечень, определенный постановлением Кабмина №909;
  • необходимо иметь специальный стаж работы: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  • человек ранее не должен был получать другие виды пенсий, в частности пенсию по инвалидности или за выслугу лет.

На основании чего начисляют выплату

Если все условия выполнены, органы Пенсионного фонда должны назначить помощь автоматически при оформлении пенсии по возрасту.

Такое право предусмотрено пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Размер единовременной помощи определяется индивидуально — сумма равна десятикратному размеру назначенной ежемесячной пенсии.

