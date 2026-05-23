Недвижимость могут истребовать даже после нескольких перепродаж: как в Днепре через суд отменили регистрацию квартир

Самарский районный суд города Днепра рассмотрел дело № 206/4431/24 об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения. Предметом спора стали жилой дом и земельный участок, право собственности на которые было переоформлено на бывшего мужа владелицы на основании заочного решения суда, а в дальнейшем — отчуждено третьему лицу. Суд исследовал вопрос возможности истребования имущества после отмены судебного решения, на основании которого произошло отчуждение, а также вопрос применения сроков исковой давности.

Обстоятельства дела

В 2002 году истец приобрела жилой дом в Днепре на основании договора купли-продажи. В дальнейшем старый дом был снесен, а новый построен на основании разрешения органа местного самоуправления. После этого истец приватизировала земельный участок для обслуживания дома. После расторжения брака с мужем она зарегистрировала право собственности на недвижимость.

Впоследствии истцу стало известно, что Индустриальный районный суд города Днепропетровска в 2016 году вынес заочное решение, которым признал право собственности на дом за ее бывшим мужем и прекратил ее право собственности. Дополнительным решением за ним также было признано право собственности на земельный участок. На основании этих решений была проведена государственная регистрация права собственности, после чего недвижимость была отчуждена ответчику по договорам купли-продажи. В дальнейшем дом был разделен на отдельные квартиры, а в государственном реестре закрыт предыдущий раздел относительно первоначального объекта недвижимости.

Позже заочное решение и дополнительное решение Индустриального районного суда были отменены. Кроме того, решением Самарского районного суда города Днепропетровска, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска бывшего мужа о признании права собственности на спорное имущество было отказано.

Истец указывала, что фактически не была уведомлена о рассмотрении дела, в рамках которого было вынесено заочное решение, а о его существовании узнала только в 2017 году. Она просила истребовать дом и земельный участок из незаконного владения ответчика, отменить решение государственного регистратора и прекратить право собственности ответчика на квартиры и земельный участок.

Ответчик против иска возражал и указывал, что приобрел имущество на основании договора купли-продажи, не зная о наличии спора. Также сторона ответчика заявила о применении сроков исковой давности, считая, что истец пропустила срок обращения в суд.

Позиция и решение суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 388 ГК Украины собственник имеет право истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если имущество выбыло из его владения не по его воле. Суд привел правовые выводы Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда о том, что имущество, выбывшее из владения собственника на основании судебного решения, которое впоследствии было отменено, считается выбывшим помимо воли собственника.

Суд подчеркнул, что виндикационный иск является надлежащим способом защиты в случае, когда между собственником и фактическим владельцем отсутствуют договорные отношения, а право собственности зарегистрировано за другим лицом. Также суд обратил внимание, что собственник имеет право истребовать имущество у последнего приобретателя независимо от количества предыдущих отчуждений.

Оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что спорное имущество выбыло из владения истца помимо ее воли именно на основании заочного решения суда, которое впоследствии было отменено. Кроме того, суд установил, что между истцом и ответчиком не существовало никаких юридических отношений относительно отчуждения имущества.

Относительно доводов о пропуске срока исковой давности суд отметил, что определением Индустриального районного суда при отмене заочного решения уже было установлено отсутствие надлежащего уведомления истца о рассмотрении дела. Суд подчеркнул, что истец не принимала участия в деле и не могла подать свои доказательства и возражения, а потому оснований считать, что срок исковой давности пропущен, нет.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил иск в полном объеме. Суд истребовал из чужого незаконного владения жилой дом и земельный участок в пользу истца, отменил решение о государственной регистрации прав на квартиры, прекратил право собственности ответчика на квартиры и земельный участок, а также отменил решение о закрытии раздела Государственного реестра прав относительно первоначального объекта недвижимости. Кроме того, с ответчика были взысканы судебные расходы.

