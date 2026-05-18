Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Длительное время в правоприменительной практике существовало несоответствие профильного законодательства о прокуратуре статье 131-1 Конституции Украины. Если Основной Закон четко очерчивает пределы деятельности прокуратуры, то нормы Закона Украины «О прокуратуре» оставляли пространство для широкого правового маневра.

Решением Второго сената Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2025 года отдельные предписания абзаца первого части третьей статьи 23 Закона «О прокуратуре» были признаны неконституционными. А именно нормы, предоставляющие прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде в связи с неосуществлением или ненадлежащим осуществлением защиты этих интересов органом государственной власти. КСУ пришел к выводу, что прокуратура не может подменять собой органы государственной власти или местного самоуправления, которые должны самостоятельно защищать государственные интересы в судах.

Законодательная инициатива

Правительство предлагает новую редакцию статьи 23, которая превращает прокурора из надзирателя в активного участника судебного процесса с четко ограниченными полномочиями. Новый законопроект № 15253 предлагает лишить прокуроров права представлять интересы граждан в судах и внедряет фильтр исключительности для защиты государства.

Главное изменение законопроекта — полное исключение функции представительства интересов граждан прокурором. Такая функция не предусмотрена статьей 131-1 Конституции Украины, однако продолжает сохраняться в профильном законе, создавая представление о более широких полномочиях прокуратуры.

Кроме того, вводится принцип исключительности, согласно которому представительство интересов государства прокурором возможно только в случаях, прямо определенных законом, а не по собственной инициативе или усмотрению.

Также предлагается ограничить возможность самостоятельного поиска информации о нарушениях. Прокурору запрещается инициировать такие действия вне пределов случаев, предусмотренных законом, за исключением производств в отношении необоснованных активов.

Документ также предусматривает терминологическую унификацию: вместо размытого понятия «государственные компании» предлагается четко разграничить юридических лиц публичного и частного права.

Документ также направлен на уточнение процессуального статуса прокурора в представительских спорах, приближая его к статусу стороны процесса и усиливая принципы равенства сторон и состязательности.

Исключительные основания для представительства

Законопроект устанавливает перечень исключительных случаев, когда прокурор имеет право выйти в суд:

угроза или нарушение фундаментальных национальных интересов;

нарушение интересов государства в отношении объектов собственности Украинского народа или имущества под особой государственной охраной;

отсутствие уполномоченного органа, который может защитить интересы государства в суде;

нарушение интересов государства самим органом власти, который должен был бы их защищать;

коллизия полномочий между органами власти относительно такой защиты;

причинение вреда государству уголовным правонарушением;

выявление нарушений интересов государства во время уголовного или административного производства;

обращение государственного органа, который не может самостоятельно подать иск;

дела о необоснованных активах и их взыскании в доход государства.

Прокурор обязан обосновать наличие оснований для представительства, а после их подтверждения судом получает процессуальные права соответствующей стороны по делу. Если нарушение интересов государства допущено органом власти или отсутствует субъект, уполномоченный защищать эти интересы, прокурор выступает в суде в качестве истца.

Отдельно урегулированы дела относительно необоснованных активов. Представительство государства в таких производствах осуществляют прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в отдельных случаях — прокуроры Офиса Генерального прокурора в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса. Для доказывания необоснованности активов прокурор получает специальный доступ к государственным информационным системам, реестрам и базам данных, а также может привлекать квалифицированных экспертов и специалистов, в том числе иностранных, для оценки стоимости таких активов и сбора доказательств.

Процессуальные права и ограничения

Законопроект также определяет процессуальные инструменты прокурора для сбора доказательств. В частности, предусмотрено право направлять запросы в органы власти и юридическим лицам с ускоренным сроком ответа — в течение пяти рабочих дней (в случае значительного объема информации срок может быть продлен до 20 дней), получать прямой доступ к государственным реестрам и автоматизированным базам данных, брать письменные объяснения от должностных лиц и граждан с их согласия, а также привлекать экспертов, в том числе иностранных, для подготовки профессиональных заключений на договорной основе.

Законопроект также определяет сферы, в которых прокурор не может осуществлять представительство интересов государства. Речь идет, в частности, об избирательном процессе и референдумах, деятельности Верховной Рады Украины и Президента Украины, функционировании медиа и политических партий, а также деятельности организаций профессионального самоуправления — в частности, адвокатуры, нотариата и общественных объединений. Такие ограничения призваны предотвратить чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в политическую систему и гарантировать свободу слова и независимость институтов гражданского общества.

Принятие законопроекта должно привести законодательство о прокуратуре в соответствие с Конституцией Украины и международными обязательствами государства. При новой предложенной модели прокурор будет выступать своеобразным государственным адвокатом и вмешиваться в судебные споры лишь в исключительных случаях, когда обычные механизмы защиты интересов государства не работают. Предполагается, что новые правила могут заработать с 1 января 2027 года. В случае их внедрения прокуроры должны будут в каждом случае обосновывать необходимость своего участия в суде, доказывая наличие оснований для представительства интересов государства.

