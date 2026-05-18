  1. В Украине

Умер народный депутат Верховной Рады 9-го созыва Степан Кубив

10:29, 18 мая 2026
На 65-м году жизни скончался депутат Степан Кубив.
Ушел из жизни украинский политик, народный депутат Верховной Рады девятого созыва Степан Кубив. Во время работы в Верховной Раде Степан Кубив был членом Комитета по экономическому развитию.

Степан Кубив скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти пока неизвестна. 

Напомним, во время Революции Достоинства был комендантом Штаба национального сопротивления. В 2014 году возглавлял Национальный банк Украины, а в 2016-2019 годах занимал должность Первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.

Также был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, представителем Президента в Верховной Раде, возглавлял общество «Мемориал» имени Василия Стуса и имел степень кандидата экономических наук.

Верховная Рада Украины депутат

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

