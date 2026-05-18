Студент требовал отменить мобилизацию из-за отсрочки в «Резерв+», оформленной после призыва: какое решение принял суд

Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска студента, который просил отменить мобилизацию, ссылаясь на отсрочку в «Резерв+», поскольку она была оформлена уже после призыва и зачисления в воинскую часть.

Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, а также к воинской части о признании противоправными действий, связанных с мобилизацией, отмене приказа о призыве и обязательстве исключить его из списков личного состава воинской части.

Суд исследовал вопрос наличия у истца права на отсрочку от призыва как у студента дневной формы обучения, а также правомерность его мобилизации командиром воинской части в условиях военного положения.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправными действия по его мобилизации и отменить приказ о призыве на военную службу во время мобилизации, изданный 17 февраля 2025 года. Также он просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава и уволить с военной службы.

Иск обоснован тем, что на момент мобилизации истец был студентом дневной формы обучения Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова и, по его мнению, имел право на отсрочку от призыва в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Кроме того, истец указывал, что страдает вирусным гепатитом В, в связи с чем считал себя непригодным к военной службе.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в отзыве указал, что не осуществлял мобилизационных мероприятий в отношении истца и не принимал решения о его призыве. В то же время воинская часть возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что по состоянию на дату призыва — 17 февраля 2025 года — у истца не было оформленной отсрочки от мобилизации ни в автоматическом порядке, ни на основании решения соответствующей комиссии.

Суд установил, что истец состоял на воинском учёте с 2003 года. После прохождения военно-врачебной комиссии в феврале 2025 года он был признан годным к военной службе. 17 февраля 2025 года командир воинской части издал приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации и зачислении его в списки личного состава. Основанием для призыва, в частности, стало собственноручно написанное заявление истца о прохождении службы в соответствующей воинской части.

Из материалов дела также следует, что автоматическую отсрочку через приложение «Резерв+» истец получил только 7 марта 2025 года, то есть уже после мобилизации и зачисления в списки личного состава воинской части.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с законодательством право на отсрочку от призыва должно быть реализовано военнообязанным путём совершения активных действий и оформлено уполномоченным органом до момента приобретения лицом статуса военнослужащего.

Суд подчеркнул, что наличие оснований для отсрочки само по себе не означает автоматического освобождения от мобилизации. Для реализации такого права необходимо либо принятие соответствующего решения уполномоченным органом с внесением данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, либо автоматическое оформление отсрочки в предусмотренном порядке.

Суд установил, что по состоянию на 17 февраля 2025 года истец не имел оформленной отсрочки от призыва. Документы для оформления отсрочки были поданы только 7 марта 2025 года, когда истец уже проходил военную службу и был включён в списки личного состава воинской части.

Также суд обратил внимание, что материалы дела не содержат доказательств подачи истцом во время мобилизационных процедур документов, подтверждающих наличие у него оформленной отсрочки либо статуса соискателя образования по дневной форме обучения.

Относительно доводов о состоянии здоровья суд отметил, что истец был признан годным к военной службе согласно заключению военно-врачебной комиссии. Справка ВВК в установленном законом порядке не оспаривалась, а доказательств её отмены суду предоставлено не было.

Отдельно суд подчеркнул, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не приводит к автоматическому восстановлению прежнего положения лица после приобретения им статуса военнослужащего. Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23.

Кроме того, суд пришёл к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки не осуществлял мобилизационных мероприятий в отношении истца, поскольку мобилизацию непосредственно проводил командир воинской части в порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров №560.

По результатам рассмотрения дела суд полностью отказал в удовлетворении иска.

