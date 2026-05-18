Женам военнослужащих с детьми предлагают гарантировать защиту от увольнения и дистанционную работу

В Украине зарегистрировали петицию с призывом ввести дополнительные трудовые и социальные гарантии для женщин с детьми, мужчины которых проходят военную службу во время военного положения.

В Украине зарегистрировали петицию о введении дополнительных социальных и трудовых гарантий для женщин с детьми, мужчины которых проходят военную службу во время военного положения. Авторы инициативы предлагают на законодательном уровне усилить защиту членов семей военнослужащих, которые самостоятельно ухаживают за детьми.

В петиции №41/009891-26эп отмечается, что через военную службу одного из родителей другой фактически единолично обеспечивает воспитание, уход и содержание детей. В то же время действующее законодательство, в частности Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», не предусматривает достаточных трудовых и социальных гарантий для таких лиц.

Авторы обращения отмечают, что отсутствие специальных гарантий, в частности защиты от увольнения и права на гибкий режим работы, создает риски потери работы и социальной нестабильности для семей военнослужащих. Также в петиции подчеркивается, что денежное довольствие военнослужащего не компенсирует потерю второго источника дохода и дополнительную нагрузку, связанную с уходом за детьми.

Среди предложенных изменений — законодательное определение статуса члена семьи военнослужащего, который проходит службу во время военного положения, а также введение дополнительных трудовых гарантий для лиц, самостоятельно ухаживающих за детьми.

В частности, авторы петиции предлагают установить запрет на увольнение по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации предприятия, гарантировать сохранение рабочего места и предоставить право на гибкий режим работы или дистанционную форму труда, если это разрешают трудовые обязанности.

Кроме того, в петиции предлагается создать государственные механизмы компенсации потери дохода для таких семей, обеспечить приоритетный доступ детей военнослужащих к дошкольным, медицинским и социальным услугам, а также гарантировать безвозмездную психологическую помощь членам семей военнослужащих.

Авторы инициативы считают, что принятие таких изменений будет способствовать социальной стабильности и усилению защиты прав детей и семей военнослужащих во время военного положения.

