  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судью Ольгу Лелик, которая сбила двух человек в ДТП, отстранили от правосудия

10:40, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП отстранил от осуществления правосудия судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области.
Судью Ольгу Лелик, которая сбила двух человек в ДТП, отстранили от правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Пидгаецкого районного суда Тернопольской области Ольгу Лелик в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение принято после рассмотрения соответствующего ходатайства первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время Ивано-Франковской областной прокуратурой завершено расследование по уголовному производству и обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не снизила ее в центре села. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила двух местных жителей 62 и 63 лет. Один мужчина погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения.

Водительницу задержали сразу после ДТП, а уже 1 ноября по поручению заместителя Генерального прокурора ей было сообщено о подозрении.

Судье инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

До этого 2 ноября 2025 года ВСП дал согласие на содержание судьи под стражей.

Позже Высший совет правосудия временно, до 1 января 2026 года, отстранил от осуществления правосудия судью, затем продлил срок отстранения до 1 марта 2026 года в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ДТП ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]