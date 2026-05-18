Судью Ольгу Лелик, которая сбила двух человек в ДТП, отстранили от правосудия

ВСП отстранил от осуществления правосудия судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Пидгаецкого районного суда Тернопольской области Ольгу Лелик в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Решение принято после рассмотрения соответствующего ходатайства первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время Ивано-Франковской областной прокуратурой завершено расследование по уголовному производству и обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не снизила ее в центре села. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила двух местных жителей 62 и 63 лет. Один мужчина погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения.

Водительницу задержали сразу после ДТП, а уже 1 ноября по поручению заместителя Генерального прокурора ей было сообщено о подозрении.

Судье инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

До этого 2 ноября 2025 года ВСП дал согласие на содержание судьи под стражей.

Позже Высший совет правосудия временно, до 1 января 2026 года, отстранил от осуществления правосудия судью, затем продлил срок отстранения до 1 марта 2026 года в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.