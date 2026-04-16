Дело судьи Ольги Лелик, которая сбила двух человек, направили в суд

На Прикарпатье будут судить судью за смертельное ДТП.

В Ивано-Франковской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. Ее будут судить за смертельное ДТП, произошедшее осенью 2025 года на Ивано-Франковщине, сообщает ОГП.

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не снизила ее в центре села. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила двух местных жителей 62 и 63 лет. Один мужчина погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения.

Водительницу задержали сразу после ДТП, а уже 1 ноября по поручению заместителя Генерального прокурора ей сообщили о подозрении.

Судье инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога более 1 млн грн.

Родственники потерпевших заявили гражданский иск на 4,8 млн грн.

Добавим, в феврале ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону.

