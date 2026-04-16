  1. В Украине

Дело судьи Ольги Лелик, которая сбила двух человек, направили в суд

15:46, 16 апреля 2026
На Прикарпатье будут судить судью за смертельное ДТП.
Фото: ОГП
В Ивано-Франковской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. Ее будут судить за смертельное ДТП, произошедшее осенью 2025 года на Ивано-Франковщине, сообщает ОГП.

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не снизила ее в центре села. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила двух местных жителей 62 и 63 лет. Один мужчина погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения.

Водительницу задержали сразу после ДТП, а уже 1 ноября по поручению заместителя Генерального прокурора ей сообщили о подозрении.

Судье инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога более 1 млн грн.

Родственники потерпевших заявили гражданский иск на 4,8 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. По данным ГБР, судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

Добавим, в феврале ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону.

