ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

26 февраля 2026 года Высший совет правосудия первым вопросом рассмотрел ходатайство Первого заместителя Генерального прокурора Вдовиченко Марии Сергеевны о продлении срока временного отстранения судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Лелик Ольги Михайловны от осуществления правосудия в связи с привлечением её к уголовной ответственности.

В заседании приняли участие:

- адвокат судьи — Каминская Илона Васильевна (присутствовала в зале заседания);

- заместитель начальника отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей территориального управления Государственного бюро расследований Ивано-Франковской областной прокуратуры — Попадюк Виталий Александрович (в режиме видеоконференции).

Судья привлекается к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных Уголовный кодекс Украины, а именно:

— ч. 4 ст. 27 УК Украины — пособничество в совершении уголовного правонарушения (умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий);

— ч. 3 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу при отягчающих обстоятельствах (в частности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц);

— ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если такие действия повлекли тяжкие телесные повреждения потерпевшему либо смерть.

В ходе рассмотрения ходатайства члены ВСП задали прокурору ряд уточняющих вопросов о состоянии уголовного производства. В частности, Совет поинтересовался, продолжается ли досудебное расследование и передан ли обвинительный акт в суд. Прокурор сообщил, что досудебное расследование продолжается, обвинительный акт в суд не направлялся.

Также было отмечено, что срок досудебного расследования продлён до 1 мая 2026 года. В то же время судья временно отстранена от осуществления правосудия до 1 марта 2026 года.

В ходе обсуждения члены ВСП указали, что не могут удовлетворить ходатайство, поскольку оно противоречит требованиям закона: повторное обращение с ходатайством о продлении временного отстранения не допускается. Совет обратил внимание, что общий срок временного отстранения судьи от осуществления правосудия в данном случае не может превышать четырёх месяцев.

Позиция судьи также основывалась на соответствующих законодательных ограничениях. В частности, согласно ч. 6 ст. 64 Закон Украины «О Высшем совете правосудия» повторное обращение с ходатайством о продлении срока временного отстранения судьи не предусмотрено и запрещено. Норма устанавливает предельный совокупный срок такого отстранения и не допускает его дальнейшего продления сверх установленного законом максимума.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение вернуть ходатайство Первого заместителя Генерального прокурора Вдовиченко Марии Сергеевны о продлении срока временного отстранения судьи Лелик Ольги Михайловны без рассмотрения в связи с его несоответствием требованиям закона.

