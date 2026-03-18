Погода ухудшится: украинцев предупредили о похолодании

16:29, 18 марта 2026
В Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей.
 Атмосферные фронты принесли в Украину осадки в виде мокрого снега и дождей, на большей части территории страны установилась пасмурная погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0 +4 градуса, а днем +4 +8 градусов.

«Теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня +8 +12 градусов. В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится — водители, будьте внимательнее. Местами будет идти дождь, а ближайшей ночью и завтра утром возможен мокрый снег», — отметила специалист.

Диденко добавила, что в Киеве 19 марта ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

«Температура воздуха после холодной ночи (около нуля) в течение дня четверга поднимется до скромных +5 градусов. В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь теплее, сегодня-завтра — самые холодные дни, а затем постепенно потеплеет. А как раз с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится», — сказала она.

