Погода погіршиться: українців попередили про похолодання

В Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів.

Атмосферні фронти принесли в Україну опади у вигляді мокрого снігу та дощів, на більшій частині території країни встановилася похмура погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 19 березня в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0 +4 градуси, а вдень +4 +8 градусів.

«Тепліше завтра буде на сході, південному сході та на Волині, протягом дня +8 +12 градусів. У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса, видимість знизиться — водії, будьте уважнішими. Місцями випадатиме дощ, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг», — сказала вона.

Діденко додала, що у Києві 19 березня очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

«Температура повітря після холодної ночі (близько нуля) протягом дня четверга підніметься до скромних +5 градусів. Найближчими днями буде прохолодно, одягайтеся тепліше, сьогодні-завтра — найхолодніше, а потім потроху теплішатиме. А якраз із 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться», — підкреслила вона.

