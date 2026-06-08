Житло без документів – як підтвердити право власності, якщо архіви БТІ знищені або недоступні

Навіть за відсутності паперових документів право власності залишається чинним.

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Через повномасштабну війну та регулярні обстріли багато українців втратили документи на квартири та будинки. У Міністерстві юстиції зазначають, що відомості про таке майно можуть зберігатися в архівній складовій Державного реєстру речових прав або на паперових носіях у Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

За загальним правилом, у разі втрати документів власник має отримати їхній дублікат в органі, який видавав документ, зокрема у нотаріуса чи органі місцевого самоврядування. Водночас під час війни це не завжди можливо через переміщення установ або втрату архівів.

У зв’язку з цим для майна, право власності на яке було зареєстроване до 2013 року, передбачений альтернативний механізм. Провести державну реєстрацію можна на підставі архівних відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно або інформації БТІ.

Як діяти у разі втрати документів

Власнику необхідно звернутися до державного реєстратора у Центрі надання адміністративних послуг або до нотаріуса особисто чи через представника.

Для цього потрібно надати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про державну реєстрацію прав, яка оформлюється на місці;

будь-які збережені копії втрачених, пошкоджених або зіпсованих документів чи відомості про них, якщо вони є.

Куди звертатися

Загалом документи подаються реєстратору або нотаріусу в межах області, де розташоване майно.

Водночас для нерухомості, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в окремих регіонах, визначених законодавством, діє виняток. Якщо житло розташоване в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській або Чернігівській областях, звернутися можна до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса на території України.

Як перевіряють інформацію

Після подання заяви державний реєстратор самостійно перевіряє дані в електронних архівах або надсилає запит до відповідного БТІ.

Працівники бюро підтверджують наявність права власності на підставі реєстрових книг, після чого відомості про нерухомість вносяться до Державного реєстру прав.

Якщо архів БТІ втрачено або він перебуває на окупованій території

У випадках, коли право власності до 2013 року було зафіксоване лише на паперових носіях БТІ, а архів знищений або залишився на тимчасово окупованій території, підтвердити право через адміністративну процедуру неможливо.

У такій ситуації власник має право звернутися до суду. Судове рішення стане підставою для внесення інформації про майно до Державного реєстру прав.

Чому варто внести дані до реєстру вже зараз

У Міністерстві юстиції рекомендують власникам житла, право на яке виникло до 2013 року, не відкладати внесення відомостей до Державного реєстру прав.

У відомстві пояснюють, що паперові документи, старі свідоцтва про приватизацію та архівні книги БТІ можуть бути знищені внаслідок обстрілів або пожеж. Натомість електронний реєстр захищений від фізичного пошкодження, а дані в ньому зберігаються у зашифрованому вигляді.

Крім того, наявність інформації про право власності в Державному реєстрі прав є обов’язковою умовою для подання заяви на отримання компенсації за програмою «єВідновлення» у разі пошкодження або знищення житла.

Якщо право власності на нерухомість виникло та було оформлене до 2013 року, внесення відомостей до Державного реєстру прав здійснюється безоплатно.

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