Використали ваш текст, фото чи логотип без дозволу: як захистити свої права і покарати порушника

Які права має автор, як довести факт порушення та коли можна вимагати компенсацію через суд.

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Результати творчої, наукової та інтелектуальної діяльності сьогодні мають не лише культурну чи професійну цінність, а й можуть приносити власникам прибуток та бути об’єктом правового захисту. Водночас автори творів, розробники програмного забезпечення, винахідники, підприємці та власники брендів нерідко стикаються з незаконним використанням своїх напрацювань. Законодавство України передбачає широкий спектр механізмів захисту прав інтелектуальної власності — від судового захисту до адміністративної та кримінальної відповідальності порушників.

Що таке право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної або творчої діяльності чи на інший об’єкт права інтелектуальної власності.

Таке право складається з двох основних складових:

особистих немайнових прав інтелектуальної власності;

майнових прав інтелектуальної власності.

Які об’єкти належать до інтелектуальної власності

Законодавство відносить до об’єктів права інтелектуальної власності широкий перелік результатів творчої та наукової діяльності, зокрема:

літературні та художні твори;

комп’ютерні програми;

бази даних;

виконання, фонограми, відеограми та програми мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі та промислові зразки;

компонування напівпровідникових виробів;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин і породи тварин;

комерційні найменування;

торговельні марки;

географічні зазначення;

комерційні таємниці.

Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності

Суб’єктами права інтелектуальної власності є:

творець об’єкта інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо);

інші особи, яким належать особисті немайнові або майнові права на відповідний об’єкт.

Особисті та майнові права інтелектуальної власності

До особистих немайнових прав належать:

право на визнання людини творцем відповідного об’єкта;

право перешкоджати посяганням, які можуть завдати шкоди честі чи репутації автора;

інші права, передбачені законом.

Майновими правами інтелектуальної власності є:

право використовувати об’єкт інтелектуальної власності;

право дозволяти його використання іншим особам;

право забороняти неправомірне використання;

інші майнові права, визначені законодавством.

Скільки діють права інтелектуальної власності

Особисті немайнові права інтелектуальної власності є безстроковими, якщо інше не встановлено законом.

Майнові права діють протягом строків, визначених Цивільним кодексом України, іншими законами або відповідними договорами.

Як захистити права інтелектуальної власності через суд

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх прав інтелектуальної власності.

Суд може застосувати низку заходів захисту, зокрема:

вжити невідкладних заходів для запобігання порушенню прав та збереження доказів;

зупинити пропуск через митний кордон товарів, ввезення чи вивезення яких порушує права інтелектуальної власності;

вилучити з цивільного обороту контрафактну продукцію та знищити її за рахунок порушника;

присудити компенсацію замість відшкодування збитків;

зобов’язати оприлюднити інформацію про факт порушення та зміст судового рішення за рахунок особи, яка вчинила правопорушення.

Яка відповідальність передбачена за порушення прав інтелектуальної власності

Кримінальна відповідальність

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за незаконне відтворення та розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних, фонограм, відеограм та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, якщо такі дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі.

Також кримінально караним є порушення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції, якщо порушення спричинило значну матеріальну шкоду.

Адміністративна відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності, привласнення авторства або інші умисні порушення прав на об’єкти, що охороняються законом.

Цивільно-правова відповідальність

Окремим способом захисту є цивільно-правова відповідальність. Власник прав може звернутися до суду з вимогою припинити порушення, відшкодувати збитки або застосувати інші передбачені законом способи захисту.

Право інтелектуальної власності є непорушним

Законодавство гарантує недоторканність права інтелектуальної власності. Ніхто не може бути позбавлений такого права або обмежений у його здійсненні інакше як у випадках, прямо передбачених законом.

Саме тому автори, винахідники, розробники програмного забезпечення, підприємці та інші правовласники мають можливість захищати свої інтереси як у судовому порядку, так і шляхом притягнення порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

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