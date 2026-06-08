Использовали ваш текст, фото или логотип без разрешения: как защитить свои права и наказать нарушителя

Какие права имеет автор, как доказать факт нарушения и когда можно требовать компенсацию через суд.

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Результаты творческой, научной и интеллектуальной деятельности сегодня имеют не только культурную или профессиональную ценность, но и могут приносить владельцам прибыль и быть объектом правовой защиты. В то же время авторы произведений, разработчики программного обеспечения, изобретатели, предприниматели и владельцы брендов нередко сталкиваются с незаконным использованием своих наработок. Законодательство Украины предусматривает широкий спектр механизмов защиты прав интеллектуальной собственности — от судебной защиты до административной и уголовной ответственности нарушителей.

Что такое право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности — это право лица на результат интеллектуальной или творческой деятельности либо на иной объект права интеллектуальной собственности.

Такое право состоит из двух основных составляющих:

личных неимущественных прав интеллектуальной собственности;

имущественных прав интеллектуальной собственности.

Какие объекты относятся к интеллектуальной собственности

Законодательство относит к объектам права интеллектуальной собственности широкий перечень результатов творческой и научной деятельности, в частности:

литературные и художественные произведения;

компьютерные программы;

базы данных;

исполнения, фонограммы, видеограммы и программы вещания;

научные открытия;

изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

компоновки полупроводниковых изделий;

рационализаторские предложения;

сорта растений и породы животных;

коммерческие наименования;

торговые марки;

географические указания;

коммерческие тайны.

Кто является субъектом права интеллектуальной собственности

Субъектами права интеллектуальной собственности являются:

создатель объекта интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель и т.д.);

другие лица, которым принадлежат личные неимущественные или имущественные права на соответствующий объект.

Личные и имущественные права интеллектуальной собственности

К личным неимущественным правам относятся:

право на признание человека создателем соответствующего объекта;

право препятствовать посягательствам, которые могут нанести ущерб чести или репутации автора;

иные права, предусмотренные законом.

Имущественными правами интеллектуальной собственности являются:

право использовать объект интеллектуальной собственности;

право разрешать его использование другим лицам;

право запрещать неправомерное использование;

иные имущественные права, определенные законодательством.

Сколько действуют права интеллектуальной собственности

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности являются бессрочными, если иное не установлено законом.

Имущественные права действуют в течение сроков, определенных Гражданским кодексом Украины, другими законами или соответствующими договорами.

Как защитить права интеллектуальной собственности через суд

Каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своих прав интеллектуальной собственности.

Суд может применить ряд мер защиты, в частности:

принять неотложные меры для предотвращения нарушения прав и сохранения доказательств;

приостановить пропуск через таможенную границу товаров, ввоз или вывоз которых нарушает права интеллектуальной собственности;

изъять из гражданского оборота контрафактную продукцию и уничтожить ее за счет нарушителя;

присудить компенсацию вместо возмещения убытков;

обязать обнародовать информацию о факте нарушения и содержании судебного решения за счет лица, совершившего правонарушение.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение прав интеллектуальной собственности

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за незаконное воспроизведение и распространение произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ, баз данных, фонограмм, видеограмм и других объектов авторского права и смежных прав, если такие действия причинили материальный ущерб в крупном размере.

Также уголовно наказуемым является нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топографии интегральных микросхем, сорта растений и рационализаторские предложения, если нарушение причинило значительный материальный ущерб.

Административная ответственность

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное использование объектов права интеллектуальной собственности, присвоение авторства либо иные умышленные нарушения прав на объекты, охраняемые законом.

Гражданско-правовая ответственность

Отдельным способом защиты является гражданско-правовая ответственность. Владелец прав может обратиться в суд с требованием прекратить нарушение, возместить убытки либо применить иные предусмотренные законом способы защиты.

Право интеллектуальной собственности является неприкосновенным

Законодательство гарантирует неприкосновенность права интеллектуальной собственности. Никто не может быть лишен такого права или ограничен в его осуществлении иначе как в случаях, прямо предусмотренных законом.

Именно поэтому авторы, изобретатели, разработчики программного обеспечения, предприниматели и другие правообладатели имеют возможность защищать свои интересы как в судебном порядке, так и путем привлечения нарушителей к административной или уголовной ответственности.

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