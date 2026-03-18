  1. В Украине

Со следующей недели безрецептурные лекарства начнут продавать на АЗС – правительство

17:36, 18 марта 2026
Кроме того, в Украине расширяют программу «Доступные лекарства» — с апреля в неё добавят 37 новых препаратов.
Со следующей недели безрецептурные лекарства начнут продавать на АЗС – правительство
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в 2026 году бюджет программы «Доступные лекарства» вырос до 8,7 млрд грн. С апреля в программу добавят 37 новых препаратов, что позволит охватить еще больше пациентов.

По словам премьер-министра, во время совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко обсуждались вопросы доступа к лекарствам, энергонезависимости больниц и скрининга здоровья. На данный момент более 6400 украинцев в возрасте от 40 лет прошли скрининг, еще более 133 тысяч подали заявки через приложение «Дія» и ЦНАПы. Участникам уже выплачено более 220 млн грн. Скрининг доступен в более чем 1700 учреждениях и включает оценку сердечно-сосудистых рисков, диабета и психического здоровья.

Со следующей недели безрецептурные лекарства начнут продавать на автозаправочных станциях. Уже выдано 15 лицензий, еще 43 заявки находятся в работе, контроль осуществляет Гослекслужба.

Помимо медицинских программ, координация предусматривает обеспечение энергетической автономности медучреждений. Более 250 учреждений уже оборудованы солнечными панелями, еще 300 подключат до конца года. Также готовится пилотный проект по установке аккумуляторов для всех больниц, прежде всего в прифронтовых регионах.

Недавно Министерство здравоохранения утвердило обновленные перечни препаратов и медицинских изделий, подлежащих возмещению. В список добавлено 26 новых лекарственных средств.

Лента новостей

