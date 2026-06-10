Военного исключили из списков части только через год после гибели: имеет ли семья право на выплаты — позиция ВС

КАС ВС рассмотрел спор о выплате денежного довольствия семье военнослужащего, которого исключили из списков личного состава только через год после гибели, и определил, дает ли это право на дальнейшие выплаты.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел спор между вдовой погибшего военнослужащего и воинской частью относительно права на получение денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, за период после гибели военнослужащего до момента его исключения из списков личного состава. Суд также высказался относительно соотношения правовых режимов гибели военнослужащего, безвестного отсутствия и исключения из списков личного состава воинской части.

Фабула дела

Истец обратилась в суд после того, как воинская часть отказала ей в выплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения её мужа за период с 1 апреля 2022 года по 17 июля 2023 года.

Муж истицы проходил военную службу по мобилизации в составе морской пехоты. Во время боевого столкновения в Донецкой области он получил ранение, несовместимое с жизнью. Из-за боевой обстановки тело военнослужащего не удалось эвакуировать. Позднее в воинской части было проведено служебное расследование, по результатам которого составлен акт, подтвердивший факт его смерти. Впоследствии жена получила официальное уведомление о гибели мужа и обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти.

Решением районного суда был установлен факт смерти военнослужащего в день его гибели. На основании этого решения орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдал свидетельство о смерти. В то же время приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части был издан лишь спустя значительное время после его гибели.

Истец считала, что поскольку решение суда об установлении факта смерти было принято только в марте 2023 года, а из списков личного состава военнослужащего исключили в июле 2023 года, то до этой даты воинская часть должна была продолжать начисление денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения. Именно поэтому она просила признать противоправным отказ в выплате таких средств и обязать воинскую часть изменить приказ относительно периода осуществления выплат.

Решения судов предыдущих инстанций

Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд пришёл к выводу, что оснований для начисления денежного обеспечения после гибели военнослужащего не было, поскольку он не находился в статусе лица, пропавшего без вести.

Пятый апелляционный административный суд частично удовлетворил иск. Апелляционный суд исходил из того, что до момента составления акта о наступлении смерти воинская часть должна была начислять денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение. В связи с этим суд признал противоправным отказ в выплате средств за период с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2022 года и обязал воинскую часть внести соответствующие изменения в приказ о выплате. В остальной части исковых требований было отказано.

Не согласившись с таким решением, истец подала кассационную жалобу, настаивая на том, что выплаты должны осуществляться до момента установления факта смерти судебным решением либо до исключения военнослужащего из списков личного состава.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что законодательство разграничивает различные правовые режимы: смерть или гибель военнослужащего, безвестное отсутствие, объявление лица умершим, установление факта смерти в определённое время, государственную регистрацию смерти и кадровое исключение из списков личного состава воинской части.

Суд отметил, что необходимо различать правовой режим выплаты причитающегося, но не полученного военнослужащим денежного обеспечения в случае его гибели и механизм выплаты денежного обеспечения членам семьи военнослужащего, который находится в плену, интернирован либо пропал без вести. В случае установленной смерти членам семьи выплачивается только то денежное обеспечение, право на которое возникло до дня смерти или гибели военнослужащего. В свою очередь, Порядок №884 применяется исключительно в случаях плена, интернирования либо безвестного отсутствия.

Верховный Суд обратил внимание, что в данном деле на момент рассмотрения спора уже существовало судебное решение, которым был установлен факт смерти военнослужащего именно в день его гибели. На основании этого решения была проведена государственная регистрация смерти и выдано соответствующее свидетельство. Поэтому административный суд имел дело не с неопределённостью относительно судьбы военнослужащего, а с юридически установленным фактом смерти.

Суд отдельно подчеркнул, что сведения о военнослужащем не были внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а вопрос правомерности невнесения таких сведений не был предметом рассмотрения в данном деле. При таких условиях ретроспективное применение режима безвестного отсутствия к спорному периоду является невозможным.

Верховный Суд также отметил, что дата издания приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава имеет исключительно кадрово-учётный характер и не влияет на дату смерти, не продлевает прохождение военной службы после смерти и не создаёт самостоятельного основания для начисления денежного обеспечения после гибели.

Аналогично дата составления акта о наступлении смерти не может самостоятельно определять период, за который осуществляются выплаты. Если судебным решением установлена конкретная дата смерти, именно этот юридический факт имеет определяющее значение для разрешения спора.

Верховный Суд по делу №400/14430/23 пришёл к выводу, что после установления факта смерти военнослужащего в день его гибели отсутствуют правовые основания для начисления и выплаты денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за период после этой даты как за лицо, находившееся в статусе пропавшего без вести.

При этом Верховный Суд отметил, что в целом законодательство о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах, должно применяться как гарантия защиты прав семей военнослужащих в случаях, когда смерть не установлена и судьба лица остаётся неопределённой. Однако в данном деле такие гарантии не могут применяться ретроспективно после установления судом факта смерти на конкретную дату.

С учётом пределов кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Пятого апелляционного административного суда — без изменений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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