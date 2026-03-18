З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС – уряд

Крім того, в Україні розширюють програму «Доступні ліки» – з квітня додадуть 37 нових препаратів.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8,7 млрд грн. З квітня до програми додадуть 37 нових препаратів, що дозволить охопити ще більше пацієнтів.

За словами прем’єрки, під час наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком обговорювали доступ до ліків, енергонезалежність лікарень та скринінг здоров’я. Наразі понад 6400 українців віком від 40 років пройшли скринінг, ще понад 133 тисячі подали заявки через застосунок «Дія» та ЦНАПи. Учасникам вже виплачено понад 220 млн грн. Скринінг доступний у понад 1700 закладах і включає оцінку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.

З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на автозаправних станціях. Уже видано 15 ліцензій, ще 43 заявки перебувають у роботі, контроль здійснює Держлікслужба.

Окрім медичних програм, координація передбачає забезпечення енергетичної автономності медзакладів. Понад 250 установ вже обладнані сонячними панелями, ще 300 підключать до кінця року. Також готується пілотний проєкт із встановлення акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені переліки препаратів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації. До списку додано 26 нових лікарських засобів.

