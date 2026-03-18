  1. В Україні

З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС – уряд

17:36, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Крім того, в Україні розширюють програму «Доступні ліки» – з квітня додадуть 37 нових препаратів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8,7 млрд грн. З квітня до програми додадуть 37 нових препаратів, що дозволить охопити ще більше пацієнтів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами прем’єрки, під час наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком обговорювали доступ до ліків, енергонезалежність лікарень та скринінг здоров’я. Наразі понад 6400 українців віком від 40 років пройшли скринінг, ще понад 133 тисячі подали заявки через застосунок «Дія» та ЦНАПи. Учасникам вже виплачено понад 220 млн грн. Скринінг доступний у понад 1700 закладах і включає оцінку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.

З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на автозаправних станціях. Уже видано 15 ліцензій, ще 43 заявки перебувають у роботі, контроль здійснює Держлікслужба.

Окрім медичних програм, координація передбачає забезпечення енергетичної автономності медзакладів. Понад 250 установ вже обладнані сонячними панелями, ще 300 підключать до кінця року. Також готується пілотний проєкт із встановлення акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені переліки препаратів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації. До списку додано 26 нових лікарських засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Україна Віктор Ляшко АЗС Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]