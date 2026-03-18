Как рассматриваются дела об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего военнослужащего для получения помощи — постановление БП ВС

Дела об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего военнослужащего с целью получения единовременной денежной помощи, в которых заинтересованным лицом является орган военного управления, подлежат рассмотрению в порядке отдельного производства — БП ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В делах об установлении факта нахождения лица на содержании погибшего военнослужащего с целью получения единовременной денежной помощи между заявителем и субъектом властных полномочий, который решает вопрос о назначении соответствующей социальной помощи, не может быть спора о праве, поскольку такой субъект не является получателем денежной помощи.

Такие дела подлежат рассмотрению в отдельном производстве согласно правилам гражданского судопроизводства.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Согласно обстоятельствам дела лицо обратилось в суд с заявлением об установлении факта нахождения его дочери на содержании своего деда (отца заявительницы), который погиб при исполнении обязанностей военной службы, для получения предусмотренной законодательством единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал. Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, заявление оставил без рассмотрения.

Оставляя заявление без рассмотрения, апелляционный суд отметил, что заявление об установлении факта нахождения на содержании не подлежит рассмотрению в порядке отдельного производства, поскольку его установление связано с последующим разрешением спора о праве на получение единовременной денежной помощи, который подлежит рассмотрению судом в порядке искового производства.

Рассматривая это дело, Большая Палата Верховного Суда отметила, что действующее законодательство не предусматривает иного судебного порядка установления факта нахождения физического лица на содержании, кроме как в порядке гражданского судопроизводства.

Большая Палата ВС также обратила внимание, что единовременная денежная помощь в связи со смертью военнослужащего назначается и выплачивается физическим лицам, имеющим право на ее получение (родители, один из супругов, который не вступил в повторный брак, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего).

С учетом такого правового регулирования БП ВС пришла к выводу, что в этих делах спор может возникнуть только между субъектами получения единовременной денежной помощи, которая распределяется равными долями между всеми получателями. Между заявителем и субъектом назначения денежной помощи в связи с гибелью (смертью) военнослужащего не может быть спора, поскольку такой субъект не является получателем помощи.

Таким образом, в этом деле БП ВС признала ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о наличии оснований для оставления без рассмотрения заявления об установлении факта нахождения лица на содержании и направила дело в апелляционный суд для продолжения рассмотрения.

С постановлением БП ВС от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/23 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.