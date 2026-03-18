Як розглядаються справи щодо встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого військового для отримання допомоги — постанова ВП ВС

Справи про встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання одноразової грошової допомоги, у яких заінтересованою особою є орган військового управління, підлягають розгляду в порядку окремого провадження – ВП ВС.

У справах про встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання одноразової грошової допомоги між заявником та суб’єктом владних повноважень, який вирішує питання призначення відповідної соціальної допомоги, не може бути спору про право, оскільки такий суб’єкт не є отримувачем грошової допомоги.

Такі справи підлягають розгляду в окремому провадженні згідно з правилами цивільного судочинства.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду.

Відповідно до обставин справи особа звернулася до суду із заявою про встановлення факту перебування її дочки на утриманні свого діда (батька заявниці), який загинув під час виконання обов’язків військової служби, для отримання передбаченої законодавством одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця. Суд першої інстанції в задоволенні заяви відмовив. Апеляційний суд ухвалу суду першої інстанції скасував, заяву залишив без розгляду.

Залишаючи заяву без розгляду, апеляційний суд зауважив, що заява про встановлення факту перебування на утриманні не підлягає розгляду в порядку окремого провадження, оскільки його встановлення пов’язане з подальшим вирішенням спору про право на отримання одноразової грошової допомоги, який підлягає розгляду судом у порядку позовного провадження.

Розглядаючи цю справу, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що чинне законодавство не передбачає іншого судового порядку встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні, окрім як у порядку цивільного судочинства.

Велика Палата ВС також звернула увагу, що одноразова грошова допомога у зв’язку зі смертю військовослужбовця призначається і виплачується фізичним особам, які мають право на її отримання (батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого).

З урахуванням такого правового регулювання ВП ВС дійшла висновку, що в цих справах спір може виникнути лише між суб’єктами отримання одноразової грошової допомоги, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Між заявником і суб’єктом призначення грошової допомоги у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця не може бути спору, оскільки такий суб’єкт не є отримувачем допомоги.

Отже, у цій справі ВП ВС визнала помилковим висновок суду апеляційної інстанції про наявність підстав для залишення без розгляду заяви про встановлення факту перебування особи на утриманні та направила справу до апеляційного суду для продовження розгляду.

З постановою ВП ВС від 11 лютого 2026 року у справі № 308/17634/23 можна ознайомитись за посиланням.

