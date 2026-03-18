  1. В Украине

Интегрированные курсы и гибкий график занятий – МОН утвердило типовую образовательную программу для 1-4 классов

16:42, 18 марта 2026
Первоклассники начнут обучение по новому стандарту с сентября 2028 года.
Фото: Freepik
Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу (ТОП) для 1-4 классов учреждений общего среднего образования. По новой программе ученики и ученицы первого класса начнут обучение с 1 сентября 2028 года.

Программа создана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования. Она определяет структуру учебных планов, распределение учебной нагрузки между образовательными областями и подходы к организации образовательного процесса.

Перед утверждением документ прошел общественное обсуждение: было рассмотрено более 350 предложений, а в опросе о распределении учебных часов приняли участие более 17 тысяч учителей.

Программа предусматривает гибкое формирование начального плана: школы могут самостоятельно выбирать количество часов для языково-литературной области, интегрированного курса «Я исследую мир» и реализацию образовательных областей через интегрированные курсы или отдельные предметы.

По данным МОН, программа является общей для всех учебных заведений, включая инклюзивные классы и специальные школы. Особое внимание уделено коррекционно-развивающему компоненту и особенностям обучения детей с различными образовательными потребностями, в частности с расстройством аутистического спектра.

Следующим шагом после утверждения станет разработка новых модельных учебных программ и учебников, которые будут использоваться в начальной школе с 2028 года.

Лента новостей

