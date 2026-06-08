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Правительство выделило 2,3 млрд грн на резервное питание, восстановление и поддержку учебных заведений

17:37, 8 июня 2026
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Средства пойдут на закупку систем резервного питания, повышение энергонезависимости учебных заведений, оплату коммунальных услуг, восстановление поврежденных объектов.
Правительство выделило 2,3 млрд грн на резервное питание, восстановление и поддержку учебных заведений
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Кабинет Министров направил 2,3 млрд грн на поддержку учебных заведений и их подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов. Средства будут направлены на закупку систем резервного питания, модернизацию инфраструктуры, восстановление поврежденных объектов и усиление энергонезависимости учебных заведений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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По ее словам, почти 500 млн грн предусмотрено для школ на приобретение резервных источников питания, аккумуляторов, солнечных электростанций и другого необходимого оборудования.

Еще 417 млн грн получат учреждения профессионального предвысшего образования. Из этой суммы 217 млн грн направят на оплату коммунальных услуг, а 200 млн грн — на подготовку более 80 крупнейших колледжей к осенне-зимнему периоду и повышение их энергетической автономности.

Для университетов правительство предусмотрело 875 млн грн. В частности, 600 млн грн будет направлено на установку когенерационных установок, солнечных электростанций и систем накопления энергии, а еще 275 млн грн — на оплату коммунальных услуг.

Отдельно 500 млн грн выделено на восстановление поврежденных учреждений высшего образования, обустройство укрытий и закупку необходимого оборудования.

Правительство подчеркивает, что все школы, колледжи и университеты должны быть надлежащим образом подготовлены к отопительному сезону 2026/2027 годов, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс независимо от возможных вызовов в энергетической сфере.

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Кабинет Министров Украины Украина школа образование

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