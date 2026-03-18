Інтегровані курси та гнучкі години – МОН затвердило типову освітню програму для 1-4 класів

16:42, 18 березня 2026
Першокласники розпочнуть навчання за новим стандартом з вересня 2028 року.
Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму (ТОП) для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. За новою програмою учні та учениці першого класу розпочнуть навчання з 1 вересня 2028 року.

Програму створено на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти. Вона визначає структуру навчальних планів, розподіл навчального навантаження між освітніми галузями та підходи до організації освітнього процесу.

Перед затвердженням документ пройшов громадське обговорення: було опрацьовано понад 350 пропозицій, а у опитуванні щодо розподілу навчальних годин взяли участь понад 17 тисяч учителів.

ТОП передбачає гнучке формування початкового плану: школи можуть самостійно обирати кількість годин для мовно-літературної галузі, інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та реалізацію освітніх галузей через інтегровані курси або окремі предмети.

За даними МОН, програма є спільною для всіх закладів освіти, включно з інклюзивними класами та спеціальними школами. Особлива увага приділена корекційно-розвитковому складнику та особливостям навчання дітей із різними освітніми потребами, зокрема з розладом аутистичного спектра.

Наступним кроком після затвердження стане розроблення нових модельних навчальних програм і підручників, які будуть використовуватися у початковій школі з 2028 року.

