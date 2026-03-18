С 1 апреля в Украине упрощается оформление актов по услугам, работам и аренде

1 апреля вступит в силу закон об упрощении документооборота для бизнеса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал № 4791-ІХ Закон об упрощении документооборота для бизнеса (законопроект 14023).

Документ позволяет исполнителю подписывать акты о предоставлении услуг единолично, если такой порядок прямо предусмотрен письменным договором. Изменения направлены на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей. Новые правила не распространяются на операции с публичными средствами, аренду государственного имущества и строительство.

17 марта в газете «Голос Украины» закон был опубликован.

Так, в соответствии с Законом, при наличии в первичном документе информации о дате (периоде) осуществления операции, отсутствие таких реквизитов, как должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за осуществление такой хозяйственной операции со стороны заказчика услуг (работ) или нанимателя (арендатора), не считается нарушением требований к оформлению первичного документа при условии, что:

такой порядок документирования хозяйственных операций прямо предусмотрен договором, заключенным в письменной форме;

хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в периоде их осуществления.

В то же время действие указанного положения не распространяется на требования к документированию:

хозяйственных операций, оплата по которым осуществляется за счет публичных средств;

хозяйственных операций, осуществленных во исполнение договоров найма (аренды) государственного или коммунального имущества;

договоров строительного подряда и проектно-изыскательских работ;

договоров о пожертвовании, благотворительной или гуманитарной помощи.

Этот закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, а именно 1 апреля 2026 года.

Вместо актов выполненных работ — инвойс

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило, что стороны договора могут по взаимному согласию не использовать акты выполненных работ, а фиксировать факт предоставления услуг с помощью инвойса, подписанного исполнителем, который признается первичным документом для бухгалтерского и налогового учета.

«Мы последовательно уменьшаем регуляторное давление на бизнес и убираем нормы, которые не создают ценности, но забирают время и ресурсы. Отмена обязательности актов выполненных работ — это о доверии к предпринимателям и о современной модели экономики, где государство не навязывает лишние формы, а создает условия для развития. Бизнес должен работать, масштабироваться и экспортировать, а не тратить часы на обслуживание бюрократии», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Закон не отменяет первичные документы и не снимает контроль, а предоставляет бизнесу право выбора:

акты выполненных работ становятся необязательными;

стороны могут и дальше работать с актами, если считают это целесообразным;

при договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо АИР.

Такой подход соответствует международной практике: в большинстве стран мира и ЕС базовым документом для подтверждения предоставленных услуг является счет-фактура (инвойс), а не отдельный акт.

«Мы синхронизируем украинские правила с международной практикой. В ЕС базовым документом является инвойс, и Украина движется тем же путем — к простому, понятному и конкурентному бизнес-среде», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт.

Практика обязательных актов выполненных работ является наследием постсоветской модели документооборота и создает существенную административную нагрузку на бизнес: на управление АИР тратится до 5 % рабочего времени руководителя и до 13 % времени бухгалтера, в крупных компаниях в этот процесс могут быть вовлечены до 15 сотрудников, а подготовка и подписание одного акта в среднем стоит 200–300 грн. В итоге ежемесячные расходы бизнеса на оборот «лишних документов» достигают около 4 000 грн на одно предприятие.

В Минэкономики отметили, что, по оценкам, отмена обязательности АВР позволит сэкономить до 20 млрд грн ежегодно для украинского бизнеса.

