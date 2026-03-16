Бізнесу дозволили підписувати акти про надання послуг одноособово — закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про спрощення документообігу для бізнесу (№ 4791-ІХ).

Документ дозволяє виконавцю підписувати акти про надання послуг одноособово, якщо такий порядок прямо передбачений письмовим договором. Зміни спрямовані на зменшення адміністративного навантаження на підприємців.

Нові правила не поширюються на операції з публічними коштами, оренду державного майна та будівництво.

Зауважимо, що мова йде про законопроєкт 14023 від 8 вересня 2025 року про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Що змінюється та на кого не поширюється

Закон спрямований на зменшення адміністративного навантаження на підприємців та спрощення документообігу. Водночас зміни не стосуються операцій із публічними коштами, оренди державного майна та будівництва, де порядок підписання залишається незмінним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у процесі підготовки до другого читання до документа внесли низку важливих уточнень:

дія законопроєкту поширена не лише на послуги, а також на роботи та оренду;

виключено вимогу щодо обов’язкової оплати як умови застосування спрощеного оформлення;

уточнені винятки та закріплено норму, що спрощення не впливає на відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев раніше зазначав, що бізнес неодноразово звертався до Комітету з проханням про перегляд вимог до оформлення первинних документів.

«З одного боку, оформлення і пересилка актів лягають на плечі підприємців, відволікаючи їх від основної задачі – підприємницької діяльності. Але з іншого боку, саме підписання актів наданих послуг є інструментом захисту інтересів замовника. Тому важливо було залишити суб’єктам господарювання право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідатиме потребам конкретного підприємства з точки зору його бізнес-процесів і договірних ризиків», - зазначав Гетманцев.

