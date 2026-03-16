  Законодавство
  2. / В Україні

Бізнесу дозволили підписувати акти про надання послуг одноособово — закон

17:35, 16 березня 2026
Зміни спрямовані на зменшення адміністративного навантаження на підприємців.
Бізнесу дозволили підписувати акти про надання послуг одноособово — закон
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про спрощення документообігу для бізнесу (№ 4791-ІХ).

Документ дозволяє виконавцю підписувати акти про надання послуг одноособово, якщо такий порядок прямо передбачений письмовим договором. Зміни спрямовані на зменшення адміністративного навантаження на підприємців.

Нові правила не поширюються на операції з публічними коштами, оренду державного майна та будівництво.

Зауважимо, що мова йде про законопроєкт 14023 від 8 вересня 2025 року про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Що змінюється та на кого не поширюється

Закон спрямований на зменшення адміністративного навантаження на підприємців та спрощення документообігу. Водночас зміни не стосуються операцій із публічними коштами, оренди державного майна та будівництва, де порядок підписання залишається незмінним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у процесі підготовки до другого читання до документа внесли низку важливих уточнень:

  • дія законопроєкту поширена не лише на послуги, а також на роботи та оренду;
  • виключено вимогу щодо обов’язкової оплати як умови застосування спрощеного оформлення;
  • уточнені винятки та закріплено норму, що спрощення не впливає на відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев раніше зазначав, що бізнес неодноразово звертався до Комітету з проханням про перегляд вимог до оформлення первинних документів.

«З одного боку, оформлення і пересилка актів лягають на плечі підприємців, відволікаючи їх від основної задачі – підприємницької діяльності. Але з іншого боку, саме підписання актів наданих послуг є інструментом захисту інтересів замовника. Тому важливо було залишити суб’єктам господарювання право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідатиме потребам конкретного підприємства з точки зору його бізнес-процесів і договірних ризиків», - зазначав Гетманцев.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

