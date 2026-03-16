Бизнесу разрешили подписывать акты о предоставлении услуг единолично – закон

Изменения направлены на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об упрощении документооборота для бизнеса (№ 4791-ІХ).

Документ позволяет исполнителю подписывать акты о предоставлении услуг единолично, если такой порядок прямо предусмотрен письменным договором. Изменения направлены на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей.

Новые правила не распространяются на операции с публичными средствами, аренду государственного имущества и строительство.

Отметим, что речь идет о законопроекте 14023 от 8 сентября 2025 года о внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг.

Что меняется и на кого не распространяется

Закон направлен на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей и упрощение документооборота. В то же время изменения не касаются операций с публичными средствами, аренды государственного имущества и строительства, где порядок подписания остается неизменным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в процессе подготовки ко второму чтению в документ внесли ряд важных уточнений:

действие законопроекта распространено не только на услуги, но также на работы и аренду;

• исключено требование об обязательной оплате как условии применения упрощенного оформления;

• уточнены исключения и закреплена норма, что упрощение не влияет на отражение операций в бухгалтерском учете.

Напомним, что Даниил Гетманцев ранее отмечал, что бизнес неоднократно обращался в Комитет с просьбой о пересмотре требований к оформлению первичных документов.

«С одной стороны, оформление и пересылка актов ложатся на плечи предпринимателей, отвлекая их от основной задачи – предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, именно подписание актов оказанных услуг является инструментом защиты интересов заказчика. Поэтому важно было оставить субъектам хозяйствования право выбора способа оформления первичных документов, который наилучшим образом будет соответствовать потребностям конкретного предприятия с точки зрения его бизнес-процессов и договорных рисков», — отмечал Гетманцев.

