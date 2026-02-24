  1. Законодательство
  2. / В Украине

Подпись заказчика на актах об оказании услуг больше не обязательна – Рада приняла Закон

15:57, 24 февраля 2026
Верховная Рада упростила документооборот для бизнеса.
Верховная Рада Украины приняла Закон № 14023, который упрощает оформление первичных документов для бизнеса. Отныне исполнитель может подписывать акты о предоставлении услуг единолично, если такой порядок прямо предусмотрен письменным договором.

Что меняется и на кого не распространяется

Закон направлен на уменьшение административной нагрузки на предпринимателей и упрощение документооборота. В то же время изменения не касаются операций с публичными средствами, аренды государственного имущества и строительства, где порядок подписания остается неизменным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в процессе подготовки ко второму чтению в документ внесли ряд важных уточнений:

  • действие законопроекта распространено не только на услуги, но и на работы и аренду;
  • исключено требование об обязательной оплате как условии применения упрощенного оформления;
  • уточнены исключения и закреплена норма, что упрощение не влияет на отражение операций в бухгалтерском учете.

Напомним, Даниил Гетманцев ранее отмечал, что бизнес неоднократно обращался к Комитету с просьбой пересмотреть требования к оформлению первичных документов.

«С одной стороны, оформление и пересылка актов ложатся на плечи предпринимателей, отвлекая их от основной задачи – предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, именно подписание актов оказанных услуг является инструментом защиты интересов заказчика. Поэтому важно было оставить субъектам хозяйствования право выбора способа оформления первичных документов, который лучше всего будет соответствовать потребностям конкретного предприятия с точки зрения его бизнес-процессов и договорных рисков», – отмечал Гетманцев.

Лента новостей

Блоги
Публикации
