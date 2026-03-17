  В Украине

Правила начисления налога на недвижимость для физлиц — когда и сколько платить

08:12, 17 марта 2026
Квартиры, дома и гаражи: как в Украине начисляют налог на недвижимость.
Украинцам разъяснили порядок расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц. Речь идет о жилой и нежилой недвижимости, которая находится в собственности граждан.

Какая площадь не облагается налогом

В ГНС отмечают: в соответствии со ст. 266 Налогового кодекса Украины база налогообложения для жилой недвижимости уменьшается на определенную площадь:

  • 60 кв. м — для квартир (независимо от их количества);
  • 120 кв. м — для жилых домов;
  • 180 кв. м — если в собственности одновременно есть квартира и дом.

Это означает, что налог начисляется только на площадь, которая превышает эти показатели.

Как налог рассчитывают для владельцев

Налог на жилую недвижимость для физических лиц рассчитывает контролирующий орган по месту регистрации владельца.

Расчет осуществляется по следующим правилам:

  • если в собственности есть один объект жилой недвижимости, налог начисляется на площадь после вычета льготных квадратных метров;
  • если человек имеет несколько объектов одного типа (например, несколько квартир), налог рассчитывается из суммарной площади всех объектов с учетом льготы;
  • если в собственности есть разные виды жилой недвижимости (квартира и дом), налог рассчитывается из общей площади всех объектов с вычетом 180 кв. м.

В случае нескольких объектов налог распределяется между ними пропорционально их площади.

Налог на нежилую недвижимость

Если физическое лицо владеет нежилой недвижимостью (например, гаражами, складами или коммерческими помещениями), налог начисляется исходя из общей площади каждого объекта и установленной ставки.

Дополнительный налог для большой недвижимости

Если площадь жилой недвижимости превышает:

  • 300 кв. м для квартиры,
  • 500 кв. м для жилого дома,

к рассчитанной сумме налога добавляется 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Когда направляют уведомление о налоге

Налоговые органы направляют владельцам налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным.

В уведомлении указываются:

  • адрес объекта недвижимости;
  • его площадь;
  • примененная ставка налога;
  • льготы (если они есть);
  • реквизиты для уплаты.

Налог на новую недвижимость

Если человек приобрел или ввел в эксплуатацию новый объект недвижимости, налог начинает начисляться с месяца, в котором возникло право собственности.

Кто является плательщиком налога

Плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые владеют жилой или нежилой недвижимостью.

Если недвижимость находится в общей собственности:

  • при долевой собственности каждый совладелец платит налог за свою долю;
  • при общей совместной собственности без раздела плательщиком определяется один из владельцев по их согласию (или по решению суда);
  • если имущество разделено между совладельцами, каждый уплачивает налог за свою долю.

