Зарегистрировали брак за границей — появится ли свидетельство в Дие

Нужно ли повторно регистрировать брак в Украине и как использовать иностранное свидетельство.

Брак между гражданами Украины или между гражданином Украины и иностранцем, заключенный за пределами государства, признается действительным в Украине. Для этого необходимо, чтобы при регистрации были соблюдены требования законодательства страны, где состоялось заключение брака, а также основные нормы украинского права.

Речь, в частности, идет о добровольности вступления в брак, соблюдении принципа одношлюбности и отсутствии предусмотренных законом препятствий к его заключению. Такие требования определены статьями 24–26 Семейного кодекса Украины.

Как поясняют в Министерстве юстиции, повторная регистрация брака в Украине не требуется. Регистрация брака осуществляется только один раз — в государстве, где он заключен.

В то же время документ о браке, выданный иностранным государством, признается действительным в Украине при условии его легализации, если иное не предусмотрено международными договорами. Такую норму содержит Закон «О международном частном праве».

Для использования на территории Украины иностранное свидетельство о браке должно быть легализовано в установленном порядке и переведено на украинский язык. Перевод подлежит нотариальному удостоверению.

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», отделы государственной регистрации актов гражданского состояния проводят регистрацию рождения, брака, расторжения брака, изменения имени и смерти, а также вносят изменения в актовые записи и формируют соответствующий государственный реестр.

Все такие записи в Украине формируются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан — электронной информационной системе, которая содержит данные об актах гражданского состояния, изменениях к ним, их восстановлении или аннулировании, а также сведения о выдаче свидетельств и выписок.

В то же время этот реестр не содержит информации об актах гражданского состояния, зарегистрированных компетентными органами других государств. Поэтому сведения о браке, заключенном за границей, не отображаются и в приложении Дия, которое отображает только записи, имеющиеся в украинском реестре.

