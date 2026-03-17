  В Україні

Зареєстрували шлюб за кордоном — чи з’явиться свідоцтво в Дії

08:47, 17 березня 2026
Чи потрібно повторно реєструвати шлюб в Україні та як використовувати іноземне свідоцтво.
Зареєстрували шлюб за кордоном — чи з’явиться свідоцтво в Дії
Шлюб між громадянами України або між громадянином України та іноземцем, укладений за межами держави, визнається дійсним в Україні. Для цього необхідно, щоб під час реєстрації були дотримані вимоги законодавства країни, де відбулося одруження, а також основні норми українського права.

Йдеться, зокрема, про добровільність вступу до шлюбу, дотримання принципу одношлюбності та відсутність передбачених законом перешкод до його укладення. Такі вимоги визначені статтями 24–26 Сімейного кодексу України.

Як пояснюють у Міністерстві юстиції, повторна реєстрація шлюбу в Україні не потрібна. Реєстрація шлюбу здійснюється лише один раз — у державі, де він укладений.

Водночас документ про шлюб, виданий іноземною державою, визнається дійсним в Україні за умови його легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Таку норму містить Закон «Про міжнародне приватне право».

Для використання на території України іноземне свідоцтво про шлюб має бути легалізоване у встановленому порядку та перекладене українською мовою. Переклад підлягає нотаріальному засвідченню.

Відповідно до Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять реєстрацію народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті, а також вносять зміни до актових записів і формують відповідний державний реєстр.

Усі такі записи в Україні формуються у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян — електронній інформаційній системі, яка містить дані про акти цивільного стану, зміни до них, їх поновлення чи анулювання, а також відомості про видачу свідоцтв і витягів.

Водночас цей реєстр не містить інформації про акти цивільного стану, зареєстровані компетентними органами інших держав. Тому відомості про шлюб, укладений за кордоном, не відображаються і в застосунку Дія, який відображає лише записи, наявні в українському реєстрі.

шлюб

