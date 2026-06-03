Що обов’язково має бути на етикетці дитячого харчування – подробиці

В Україні дитяче харчування має відповідати підвищеним вимогам безпечності та якості, зокрема щодо обов’язкового маркування та інформації на упаковці.

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Дитяче харчування обов’язково має бути якісним, безпечним і корисним, адже від цього залежить здоров’я та розвиток дітей. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

У відомстві зазначають, що до виробників і реалізаторів дитячого харчування в Україні встановлено особливі вимоги, зокрема щодо маркування продукції.

Зокрема, на упаковці дитячого харчування, окрім загальної обов’язкової інформації про харчовий продукт, має бути додатково зазначено:

поряд із назвою продукту вказується вік дитини, з якого його дозволено споживати;

інформація про особливі харчові потреби, функціональні стани та/або захворювання, за яких рекомендовано вживання продукту;

інструкція щодо способу приготування та/або використання, а також попередження про ризики для здоров’я дитини у разі неправильного приготування чи зберігання, якщо це має значення — також позначка про важливість дотримання інструкції;

розширена інформація про поживну цінність, яка додатково включає кількість кожної мінеральної речовини (крім молібдену), кожного вітаміну, а також холіну, інозитолу та карнітину;

дані про вміст вітамінів і мінералів у вигляді відсотка від референсних величин споживання;

інформація про безумовну перевагу грудного вигодовування;

заборона на використання у маркуванні, рекламі та представленні дитячих сумішей початкового та подальшого годування термінів «гуманізований», «материнський», «адаптований» та похідних від них слів будь-якою мовою.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що повний перелік вимог до маркування визначений статтею 6-1 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Також суб’єктів господарювання закликають повідомляти Держпродспоживслужбу про намір введення в обіг дитячого харчування.

Перелік таких повідомлень щодо дитячого харчування, продуктів для спеціальних медичних цілей та продуктів для контролю ваги оприлюднюється на офіційному вебпорталі відомства.

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