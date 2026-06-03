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Что обязательно должно быть указано на этикетке детского питания – подробности

07:18, 3 июня 2026
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В Украине детское питание должно соответствовать повышенным требованиям безопасности и качества, в частности в отношении обязательной маркировки и информации на упаковке.
Что обязательно должно быть указано на этикетке детского питания – подробности
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Детское питание обязательно должно быть качественным, безопасным и полезным, ведь от этого зависит здоровье и развитие детей. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

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В ведомстве отмечают, что к производителям и реализаторам детского питания в Украине установлены особые требования, в частности в отношении маркировки продукции.

В частности, на упаковке детского питания, кроме общей обязательной информации о пищевом продукте, должно быть дополнительно указано:

  • наряду с названием продукта указывается возраст ребенка, с которого его разрешено употреблять;
  • информация об особых пищевых потребностях, функциональных состояниях и/или заболеваниях, при которых рекомендуется употребление продукта;
  • инструкция по способу приготовления и/или использования, а также предупреждение о рисках для здоровья ребенка в случае неправильного приготовления или хранения, если это имеет значение — также пометка о важности соблюдения инструкции;
  • расширенная информация о пищевой ценности, которая дополнительно включает количество каждого минерального вещества (кроме молибдена), каждого витамина, а также холина, инозитола и карнитина;
  • данные о содержании витаминов и минералов в виде процента от референсных величин потребления;
  • информация об безусловном преимуществе грудного вскармливания;
  • запрет на использование в маркировке, рекламе и представлении детских смесей для начального и последующего вскармливания терминов «гуманизированный», «материнский», «адаптированный» и производных от них слов на любом языке.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что полный перечень требований к маркировке определен статьей 6-1 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

Также субъектов хозяйствования призывают сообщать Госпродпотребслужбе о намерении ввести в оборот детское питание.

Перечень таких уведомлений о детском питании, продуктах для специальных медицинских целей и продуктах для контроля веса публикуется на официальном веб-портале ведомства.

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дети Госпродпотребслужба питание

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