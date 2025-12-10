  1. Законодательство
Бизнес ждут изменения в оформлении первичных документов – Комитет одобрил ко второму чтению законопроект

10:54, 10 декабря 2025
Компаниям разрешат в договоре согласовывать более простой порядок оформления первичных документов.
Комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект 14023, который бизнес неоднократно просил поддержать. Документ предусматривает изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и направлен на упрощение оформления первичных документов.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, ключевая идея законопроекта — позволить компаниям самостоятельно согласовывать в договоре более простой порядок оформления первичных документов.

Что изменилось при доработке

В процессе подготовки ко второму чтению в документ внесли ряд важных уточнений:

  • действие законопроекта распространяется не только на услуги, но также на работы и аренду;
  • исключено требование об обязательной оплате как условия применения упрощенного оформления;
  • уточнены исключения и закреплена норма, что упрощение не влияет на отражение операций в бухгалтерском учете.

Напомним, Даниил Гетманцев ранее отмечал, что бизнес неоднократно обращался к Комитету с просьбой пересмотреть требования к оформлению первичных документов.

«С одной стороны, оформление и пересылка актов ложатся на плечи предпринимателей, отвлекая их от основной задачи – предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, именно подписание актов оказанных услуг является инструментом защиты интересов заказчика. Поэтому важно было оставить субъектам хозяйствования право выбора способа оформления первичных документов, который лучше всего будет соответствовать потребностям конкретного предприятия с точки зрения его бизнес-процессов и договорных рисков», – отмечал Гетманцев.

