Будут ли отключать свет в новогоднюю ночь — прогноз Госэнергонадзора

Энергетики подчеркивают: ключевым фактором будет оставаться ситуация с безопасностью в стране.

В новогоднюю ночь в Украине, вероятно, будут действовать привычные для всех графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, энергетики пока воздерживаются от четких прогнозов, поскольку энергосистема остается чувствительной к возможным атакам со стороны России, а также к влиянию низких температур.

Он отметил, что в часы ночного снижения нагрузки специалисты могут частично увеличить подачу электроэнергии, однако ключевым фактором будет оставаться ситуация с безопасностью.

«Если мы при снижении температуры и при наличии имеющихся мощностей дойдем до наших обычных графиков и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант», — отметил Замулко.

Чиновник пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок света.

В то же время он подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.

«Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день», — подытожил глава Госэнергонадзора.

