  1. В Украине

СЗЧ чаще является уклонением от мобилизации, чем проблемой на фронте – Павел Палиса

20:31, 1 марта 2026
Заместитель руководителя Офиса Президента объяснил причины СЗЧ.
Фото: suspilne.media
Самовольное оставление части не стоит рассматривать как способ перемещения между подразделениями – чаще всего это проявление уклонения от мобилизации. Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «Радио Свобода».

По его словам, статистика показывает, что большинство случаев СЗЧ фиксируются не на передовой, а в учебных центрах.

«Каждый кейс здесь индивидуален, потому что у каждого человека свои причины. Но в основном мы по статистике видим, что основное количество людей, которые ушли в СЗЧ, не бегут от, там, «плохого командира». Большое количество людей, совершивших самовольное оставление части, используют это как уклонение от мобилизации», — отметил Палиса.

Он подчеркнул, что процент СЗЧ на фронте чрезвычайно мал по сравнению с тыловыми показателями. Поэтому, по его словам, оставление обучения чаще всего следует рассматривать как попытку избежать службы.

Что касается ротаций и перемещений, Палиса отметил эффективную работу системы «Армия+», которая позволяет организовать внутренние перемещения в армии. Он также напомнил, что за последние восемь месяцев наблюдается положительная динамика мобилизации.

«СЗЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые тоже влияют на эту динамику», — подытожил заместитель главы ОП.

военные армия война военнослужащие офис президента СЗЧ

