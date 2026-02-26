В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В настоящее время семейные правоотношения регулируются Семейным кодексом Украины, принятым в 2002 году. В 2024 году в Кодекс были внесены существенные изменения: из его положений исключена норма, которая устанавливала запрет на расторжение брака во время беременности супруги и в течение одного года после рождения ребёнка. Причиной таких изменений стал евроинтеграционный закон № 4073-IX, принятый Верховной Радой в конце 2024 года.

Необходимость законодательных изменений обосновывалась имплементацией положений Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции), ратифицированной Украиной. Целью акта было совершенствование механизмов предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола. Речь шла о том, что статья 48 Конвенции запрещает применение обязательных альтернативных способов урегулирования споров, включая посредничество и примирение, по делам, связанным с формами насилия, подпадающими под её действие.

Законом были внесены изменения в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «О медиации», которыми предусмотрена невозможность применения мер примирения, а также проведения медиации в случаях, когда один из супругов совершал или совершает домашнее насилие либо насилие по признаку пола.

В настоящее время вопрос права на обращение в суд с иском о расторжении брака урегулирован статьёй 110 Семейного кодекса Украины. В соответствии с её положениями, иск о расторжении брака может быть подан одним из супругов. Также такое право имеет опекун — в случае если этого требуют интересы супруга, признанного недееспособным.

В начале года в парламенте зарегистрирован проект №14394, который представляет обновление Гражданского кодекса Украины. Документ призван объединить и систематизировать положения гражданского и семейного законодательства в рамках единого кодифицированного акта.

Вместе с тем в проекте Гражданского кодекса Украины появляется статья 1512, которая детализирует правовые основания и ограничения относительно обращения в суд с иском о расторжении брака. В частности, предусматривается следующее:

Иск о расторжении брака может быть подан одним из супругов. Иск о расторжении брака не подлежит удовлетворению в период беременности супруги и в течение одного года после рождения ребёнка, кроме случаев, если:

в отношении одного из супругов или ребёнка совершено домашнее насилие либо иное противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения;

отцовство зачатого ребёнка признано другим лицом;

отцовство ребёнка до достижения им одного года признано другим лицом либо по решению суда исключены сведения о мужчине как об отце ребёнка из актовой записи о рождении;

по иным основаниям, имеющим существенное значение.

Опекун вправе подать иск о расторжении брака, если этого требуют интересы супруга, признанного недееспособным.

Предложенная редакция статьи, определяющая порядок предъявления иска о расторжении брака, закрепляет общее право одного из супругов инициировать прекращение брака, одновременно устанавливая ограничения на рассмотрение таких исков в период беременности и в течение года после рождения ребёнка.

Если в действующем Семейном кодексе Украины соответствующий запрет уже был исключён, то его фактическое восстановление в проекте нового кодифицированного акта может привести к нормативной несогласованности и поставить вопрос о последовательности законодательной политики.

Предусмотренная норма формулирует ограничение через конструкцию «не подлежит удовлетворению», что по сути означает процессуальное ограничение реализации права на судебную защиту в определённый период. Это может стать предметом дискуссии относительно соразмерности такого ограничения и его соответствия принципу доступа к правосудию.

Особого внимания заслуживает формулировка об «иных основаниях, имеющих существенное значение», которая предоставляет судам широкие дискреционные полномочия и создаёт пространство для различного толкования на практике.

Включение в перечень исключений обстоятельств, связанных с признанием отцовства другим лицом либо исключением сведений из актовой записи о рождении ребёнка, фактически связывает институт расторжения брака с процедурой установления происхождения ребёнка, что может усложнить доказывание и процесс рассмотрения таких дел.

Закрепление права опекуна обращаться в суд в интересах недееспособного лица в целом соответствует логике защиты его прав, однако на практике потребует чётких критериев оценки обоснованности такого обращения.

Подобные замечания также высказало Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады в своём заключении от 14 февраля 2026 года. Замечания касаются проекта Гражданского кодекса Украины №14394.

В заключении обращается внимание на то, что часть вторая статьи 1512 проекта предусматривает норму, согласно которой иск о расторжении брака «не подлежит удовлетворению в период беременности супруги и в течение одного года после рождения ребёнка», за исключением определённых случаев, когда такое ограничение не применяется.

Отмечается, что аналогичные положения ранее были предусмотрены в статье 110 Семейного кодекса Украины. Однако 20.11.2024 парламент принял Закон № 4073-IX, которым из Кодекса исключён запрет на расторжение брака во время беременности и в течение года после рождения ребёнка.

Таким образом, эксперты указывают на возможную несогласованность предложенной редакции с действующим законодательным подходом и ранее принятыми изменениями.

Вместе с тем в начале февраля на сайте Верховной Рады был зарегистрирован альтернативный проект Гражданского кодекса Украины №14394-1.

В нём статья, регулирующая вопрос ограничения расторжения брака в период беременности, изложена в новой редакции. Кроме того, из текста альтернативного проекта исключено положение, предусматривавшее возможность заключения брака в 14 лет в случае беременности или рождения ребёнка.

Однако дальнейшая судьба спорных норм будет зависеть от того, в какой редакции парламент примет проект новой кодификации и какие положения будут поддержаны при его рассмотрении.

Напомним, ранее ГНЕУ уже высказывало замечания ко всем девяти книгам проекта Гражданского кодекса, в частности к положениям Книги «Право семейное» и Книги «Право наследственное», о чём уже сообщала «Судебно-юридическая газета».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.