ГНЕУ раскритиковало часть норм семейного права в проекте нового Гражданского кодекса

В заключении эксперты обратили внимание как на положительные новеллы семейного блока проекта, так и на ряд спорных положений, требующих дополнительного обоснования.

Главное научно-экспертное управление рассмотрело проект нового Гражданского кодекса Украины, который предусматривает масштабное обновление частного права.

Цель проекта — создать целостное и современное правовое регулирование, отвечающее вызовам цифровизации, новым экономическим моделям, более сложным договорным отношениям и трансграничным процессам. Отдельный акцент сделан на обеспечении баланса между свободой договора и защитой от злоупотреблений, а также на гарантировании эффективной защиты прав в частной сфере.

Проект состоит из девяти книг. ГНЕУ высказало замечания к каждой из них, однако в данном материале подробно рассматривается Книга шестая «Семейное право».

В заключении отмечается, что положительными являются идеи регулирования семейных отношений с учетом интересов участников и общества, с максимальным учетом интересов ребенка и нетрудоспособных членов семьи, определение понятия «наилучшие интересы ребенка» и введение института родительской ответственности. Также положительно оценено урегулирование договора о последствиях расторжения брака (родительская ответственность, алименты, раздел имущества, содержание супругов).

Проект Книги шестой формирует современную модель регулирования семейных отношений, сочетающую конституционную защиту семьи с принципами юридической определенности и договорной автономии. Ключевой новеллой является возвращение семейно-правового регулирования в структуру Гражданского кодекса как акта частного права.

Документ предусматривает предохранители от чрезмерного вмешательства в частную жизнь: семейные отношения регулируются лишь в той мере, в какой это необходимо с учетом интересов участников и общества, с приоритетом защиты ребенка и нетрудоспособных членов семьи. Отдельно закрепляется принцип дитиноцентризма и детализируется понятие наилучших интересов ребенка как действенной юридической конструкции.

Книга определяет порядок регистрации, признания недействительным и прекращения брака, режим раздельного проживания супругов, личные и имущественные отношения, содержание, а также устройство детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Вместе с тем в заключении приведено значительное количество замечаний к отдельным положениям проекта.

Замечания к нормам о браке и механизмам его расторжения

В ч. 2 ст. 1472 предлагается определить, что семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, иных форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также на иных основаниях, не запрещенных законом и соответствующих добросовестности. По мнению ГНЕУ, включение «иных форм устройства» является дискуссионным, поскольку такие формы могут носить временный характер. Кроме того, родители-воспитатели детских домов семейного типа получают оплату за выполнение соответствующих функций, что ставит под сомнение отождествление таких отношений с классическим пониманием семьи.

Отдельно обращено внимание на определение фактического семейного союза как совместного проживания двух лиц без регистрации брака. По мнению экспертов, формулировка является слишком узкой и может создавать правовую неопределенность.

Проект предусматривает возможность расторжения брака нотариусами. Однако это не согласуется с общей концепцией, согласно которой государственная регистрация актов гражданского состояния относится к исключительной компетенции соответствующих органов. Подчеркивается, что регистрация брака — это механизм защиты публичных интересов, требующий государственного контроля.

Критике подверглась и возможность взыскания морального вреда в случае отказа от заключения брака без четких критериев. Предлагается ограничиться возмещением реально подтвержденных расходов.

Новые подходы к родительской ответственности

Относительно прав ребенка предлагается более четко согласовать нормы с действующим законодательством об охране детства, а также предусмотреть дополнительные гарантии — право на бесплатную правовую помощь и участие психолога либо представителя службы по делам детей в судебном процессе.

Проект в целом отражает современный подход к пониманию родительской ответственности как совместной и равной независимо от факта брака или совместного проживания. Вместе с тем предлагается предусмотреть возможность ограничения равенства прав родителей в случаях угрозы для ребенка, домашнего насилия или уклонения от выполнения обязанностей.

Замечания также касаются механизма разрешения споров между родителями. Норма, обязывающая суд одновременно решать все вопросы, может выходить за пределы заявленных требований.

Не до конца ясно, на какой стадии родители могут обращаться к медиатору или иным специалистам для достижения договоренности, а также кто именно подразумевается под «иным лицом, имеющим специальные знания».

Отмечено и отсутствие критериев определения «потребностей семьи» и «разумных личных потребностей» супругов.

Кроме того, указано, что ограничение усыновления исключительно законом не всегда позволяет оперативно реагировать на ситуацию. В качестве примера приводится фактическая приостановка международного усыновления без принятия отдельного закона.

Также обращено внимание на отсутствие четкого определения фактического семейного союза в контексте запрета на усыновление.

Предложение снизить возраст ребенка, который может быть усыновлен иностранцем, с пяти до трех лет требует дополнительного обоснования с учетом принципа наилучших интересов ребенка и текущей ситуации в стране.

Отдельно предлагается прямо закрепить, что усыновление украинских детей иностранцами и гражданами Украины, проживающими за рубежом, осуществляется центральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

